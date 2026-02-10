बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचें नितिन नवीन, सदन की कार्यवाही में लिया हिस्सा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन मंगलवार को पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने विधानसभा नितिन नवीन के विधानसभा पहुंचने पर एनडीए नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधानसभा के मुख्य द्वार पर उनके स्वागत के लिए खड़े एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें गुलदस्ता देकर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, आरएलएम विधानमंडल दल के नेता माधव आनंद, बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सीनियर ने उपस्थित थे। नितिन नवीन पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। बीजेपी अध्यक्ष पिछले दो दिनों से बिहार दौरे पर हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद आज ही वे दिल्ली लौट जाएंगे। नितिन नबीन सोमवार को पटना पहुंचे थे। पटना पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया था।