Voter List Controversy: दरभंगा में एक से ज्यादा बूथ पर 655 लोगों के नाम दर्ज, वोट चोरी के आरोप पर बिहार में मचा बवाल

Bihar Voter List Controversy  बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में दो या उससे अधिक जगहों पर दर्ज मामला सामने आया है। इस खुलासे के बाद बिहार में वोट चोरी को लेकर बवाल होना तय माना जा रहा है। बीजेपी नेता ललन कुमार ने इसका खुलासा किया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 14, 2025

voter list
वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण. फाइल फोटो सोशल मीडिया /x

Bihar Voter List Controversy बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। बिहार के दरभंगा सदर विधानसभा में सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में दो या उससे अधिक जगहों पर दर्ज मिले हैं। इस बात का खुलासा भारतीय जनता पार्टी के बीएलए-1 ललन कुमार ने करते हुए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ललन कुमार ने इस संबंध में दरभंगा जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखते हुए कहा कि सर्वे के दौरान 655 लोगों के नाम मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि के साथ दर्ज मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सभी लोगों का नाम एक ही विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग बूथों पर दर्ज है।

एक ही समुदाय के लोग?

ललन कुमार का आरोप है कि इस सूची में शामिल सभी लोग एक खास समुदाय से जुड़े हैं। कुछ मामलों में तो एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह ही नहीं, बल्कि दो से अधिक स्थानों पर दर्ज पाया गया है। इस खुलासे के बाद वोट की चोरी और फर्जी मतदान की आशंका और भी गहरी हो गई है।

जांच की मांग

ललन कुमार ने अपने पत्र में चुनाव की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार करते हुए लिखा है कि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही उन् जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध किया है कि इस पर तुरंत जांच कर कार्रवाई की जाए, ताकि फर्जी वोट डालने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। सूत्रों के अनुसार BLA-1 ने इस मामले से जुड़े 655 लोगों की पूरी नामों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, और दोनों बूथों के क्रमांक दर्ज हैं।

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

14 Aug 2025 02:16 pm

Published on:

14 Aug 2025 02:12 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Voter List Controversy: दरभंगा में एक से ज्यादा बूथ पर 655 लोगों के नाम दर्ज, वोट चोरी के आरोप पर बिहार में मचा बवाल

