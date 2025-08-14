Voter List Controversy: दरभंगा में एक से ज्यादा बूथ पर 655 लोगों के नाम दर्ज, वोट चोरी के आरोप पर बिहार में मचा बवाल

Bihar Voter List Controversy बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। बिहार के दरभंगा सदर विधानसभा में सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची में दो या उससे अधिक जगहों पर दर्ज मिले हैं। इस बात का खुलासा भारतीय जनता पार्टी के बीएलए-1 ललन कुमार ने करते हुए चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ललन कुमार ने इस संबंध में दरभंगा जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखते हुए कहा कि सर्वे के दौरान 655 लोगों के नाम मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि के साथ दर्ज मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सभी लोगों का नाम एक ही विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग बूथों पर दर्ज है।