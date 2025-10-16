Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Weather: बिहार में सुबह-शाम गुलाबी ठंड का होगा अहसास, इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

Bihar Weather ला नीना का प्रभाव बढ़ने पर प्रदेश में ठंड भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के मध्य से प्रदेश में सर्दी की शुरूआत हो जाएगी और दिसंबर-जनवरी में ठंड और ठिठुरन लोगों को परेशान करेगी।

less than 1 minute read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 16, 2025

Delhi Noida Gurugram Faridabad and Ghaziabad experience severe cold imd new prediction

मौसम विभाग ने ठंड को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी।

Bihar Weather: बिहार में पछुआ के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। इससे बिहार के लोगों को सुबह-शाम गुलाबी ठंड का एहसास होगा।अगले तीन से चार दिनों तक अधिकतम व न्यूनतम तापमान में कोई विशेष गिरावट की संभावना नहीं है। जबकि पटना व आसपास इलाकों में आकाश साफ रहेगा। दिन में तीखी धूप का प्रभाव रहेगा। जबकि शाम ढलने के साथ हल्की ठंड का असर होगा।

सुबह-शाम गुलाबी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार तापमान में अभी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आने वाले तीन चार दिनों में तापमान में क्रमिक गिरावट आने के संभावना है। इसके साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि 34.5 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को नालंदा, छपरा, सुपौल, अररिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।

तापमान सामान्य से नीचे रहेगा

मौसम विभाग के अनुसारा ला नीना का प्रभाव रहेगा। उत्तर भारत में तापमान सामान्य से नीचे रहेगा। इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। नवंबर के मध्य से बिहार में सर्दी की शुरूआत हो जाएगी और दिसंबर-जनवरी में ठंड और ठिठुरन लोगों को परेशान रहेंगे।

कब से पड़ेगी ठंड

ला नीना का प्रभाव बढ़ने पर प्रदेश में ठंड भी बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर के मध्य से प्रदेश में सर्दी की शुरूआत हो जाएगी और दिसंबर-जनवरी में ठंड और ठिठुरन लोगों को परेशान करेगी।

image

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में सुबह-शाम गुलाबी ठंड का होगा अहसास, इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

