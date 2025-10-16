Bihar Weather: बिहार में सुबह-शाम गुलाबी ठंड का होगा अहसास, इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की सर्दी

मौसम विभाग के अनुसार तापमान में अभी उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। आने वाले तीन चार दिनों में तापमान में क्रमिक गिरावट आने के संभावना है। इसके साथ ठंड में वृद्धि की संभावना है। बुधवार को पटना का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जबकि 34.5 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। बुधवार को नालंदा, छपरा, सुपौल, अररिया, कटिहार, भागलपुर, किशनगंज को छोड़ कर पटना सहित शेष जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई।