Bihar Weather: बिहार में इन 19 जिलों में अगले तीन घंटे में होगी झमाझम बारिश, जानिए अपने शहर का हाल

Bihar Weather: मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे का पूर्वानुमान जारी करते हुए बिहार के 19 जिलों में झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बारिश के साथ साथ ठनका गिरने और तेज हवा भी चलने की संभावना है। बिहार में मानसून के सक्रिय होने के बाद बिहार में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 24 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 25 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। हालांकि कुछ दिन बाद मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है।