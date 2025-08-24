Patrika LogoSwitch to English

Bihar Weather: बिहार में इन 19 जिलों में अगले तीन घंटे में होगी झमाझम बारिश, जानिए अपने शहर का हाल

Bihar Weather बिहार में अगले तीन घंटे में 19 जिलों में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी करते हुए इन जिले के लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दिया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 24, 2025

Bihar Weather
बारिश से बचने के लिए भागती लड़कियां। फोटो-ANI

Bihar Weather: मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे का पूर्वानुमान जारी करते हुए बिहार के 19 जिलों में झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बारिश के साथ साथ ठनका गिरने और तेज हवा भी चलने की संभावना है। बिहार में मानसून के सक्रिय होने के बाद बिहार में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 24 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 25 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। हालांकि कुछ दिन बाद मानसून के कमजोर पड़ने की संभावना है।

बिहार में 28 अगस्त तक होगी बारिश

मौसम विभाग ने रविवार को बिहार में 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में 28 अगस्त तक इन जिलों में बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर कई जिलों के लिए यलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

अगले तीन घंटे में कहां होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीवान, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, पूर्णिया,सारण और कटिहार समेत कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलेगी।

पटना में कैसा रहेगा मौसम

पटना में शनिवार को बादल छाए रहने और कई इलाकों में तेज बारिश होने के कारण पटना के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। राजधानी का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को भी पटना में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे

24 घंटे में बारिश का हाल

पिछले 24 घंटों में सीवान में 92.6 मिमी, औरंगाबाद में 90.2 मिमी, गया में 82.2 मिमी, पश्चिम चंपारण में 80.2 मिमी, मुजफ्फरपुर में 77.2 मिमी, नवादा में 75.6 मिमी और रोहतास में 67.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

#WeatherNews

Updated on:

24 Aug 2025 01:36 pm

Published on:

24 Aug 2025 01:34 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में इन 19 जिलों में अगले तीन घंटे में होगी झमाझम बारिश, जानिए अपने शहर का हाल

