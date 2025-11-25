Bihar Weather: बिहार में ठंड का कहर, तापमान गिरा, जानें 25 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग का अलर्ट जारी (photo source- Patrika)
Bihar Weather: बिहार में सोमवार से पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण दिनचर्या प्रभावित हो गई है। सुबह में विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, इधर, तापमान में अचानक गिरावट के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट के संकेत दिए हैं तथा बिहार के 10 जिलों में कोहरे में वृद्धि का पूर्वानुमान जारी किया है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पाँच दिनों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में न्यूनतम तापमान 1‑3 °C तक गिर सकता है, जिससे सुबह‑रात की ठंड और बढ़ेगी। वहीं दक्षिण, उत्तर‑मध्य और उत्तर‑पूर्वी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं रहने की संभावना है।
बिहार में ठंड के साथ कोहरे का कहर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में सुबह और देर रात के समय पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, औरंगाबाद, भागलपुर, सासाराम और कैमूर जिलों के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। सोमवार को बिहार के गया में विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर रह गई।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के कारण सोमवार को बिहार में दिन‑रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। किशनगंज में अधिकतम तापमान 28.4 °C रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 9.9 °C कैमूर जिले में दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में दिन और रात के तापमान में 3‑4 °C की अतिरिक्त गिरावट की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहेगा। साथ ही, मध्यम गति (लगभग 30 km/h) की पछुआ हवा चलने की संभावना है। अगले तीन दिनों में राज्य में अधिकतम तापमान 24‑28 °C और न्यूनतम तापमान 10‑15 °C के बीच रहने की संभावना है।
