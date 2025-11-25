Bihar Weather: बिहार में ठंड का कहर, तापमान गिरा, जानें 25 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: बिहार में सोमवार से पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण दिनचर्या प्रभावित हो गई है। सुबह में विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, इधर, तापमान में अचानक गिरावट के कारण लोग घरों में कैद हो गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट के संकेत दिए हैं तथा बिहार के 10 जिलों में कोहरे में वृद्धि का पूर्वानुमान जारी किया है।