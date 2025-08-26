Bihar Weather: बिहार के इन तीन जिलों में होगी अगले तीन घंटे में बारिश, जानें अपने शहर का हाल

Bihar Weather पटना में मंगलवार को बारिश पर ब्रेक लगने के साथ ही गर्मी और उमस से लोग परेशान हो गए हैं। जबकि रविवार-सोमवार की शाम तक पटना में लगातार बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे को लेकर बिहार के तीन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अरवल, नवादा और जहानाबाद में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से इन तीनों जिले के लोगों को बारिश के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।