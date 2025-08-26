Bihar Weather: बिहार के इन तीन जिलों में होगी अगले तीन घंटे में बारिश, जानें अपने शहर का हाल

Bihar Weather पटना में मंगलवार को बारिश पर ब्रेक लगने के साथ ही गर्मी और उमस से लोग परेशान हो गए हैं। जबकि रविवार-सोमवार की शाम तक पटना में लगातार बारिश हो रही थी। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे को लेकर बिहार के तीन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के अरवल, नवादा और जहानाबाद में झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से इन तीनों जिले के लोगों को बारिश के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
बिहार के पूर्णिया, कटिहार सहित उत्तर-पूर्वी भाग और कैमूर, बक्सर, पश्चिम चंपारण सहित पश्चिमी बिहार के कई जिलों में हल्की बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गयाजी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में भी हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वैसे मौसम विभाग की ओर से 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार पटना, गया जी, नालंदा, जहानाबाद, भागलपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश हुई। इसके कारण शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सोमवार को हुई बारिश से पटना जंक्शन, गांधी मैदान, खेतान मार्केट, जेपी गंगा पथ सहित कई इलाकों में दो से 3 फीट तक पानी भरा हुआ था। इसके अलावा, सोमवार को जहानाबाद, बक्सर, छपरा, बेगूसराय, नालंदा सहित कई जिलों में बारिश हुई।
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले चार दिनों तक बिहार के लोगों को भारी बारिश से राहत मिलेगी। इस दौरान प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। ज्यादातर समय बादल और धूप का मिश्रण रहेगा। जहां दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। 30 अगस्त से भारी बारिश का दौर फिर से शुरू होगा और कुछ दिनों तक चलेगा।
आईएमडी के अनुसार, मॉनसून की द्रोणिका अब राजस्थान और हरियाणा के ऊपर से गुजर रही है। इस कारण से बिहार के किसी भी शहर में बारिश की गतिविधियों में अगले कुछ दिनों तक ब्रेक रहेगा।