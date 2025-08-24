Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Vande Bharat Sleeper Train: पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली टू पटना चलाने की तैयारी, जानें पटना मेट्रो को लेकर क्या है अपडेट

Vande Bharat Sleeper Train दिल्ली से पटना के बीच पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। रेल मंत्री इसी सप्ताह इसकी घोषणा कर सकते हैं।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 24, 2025

first vande bharat sleeper train
दिल्ली से पटना के बीच चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। फोटो रेलवे सोशल साइट

Vande Bharat Sleeper Train बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार एक साथ कई सौगात देने जा रही है। इसमें से एक ट्रेनों से जुड़ी है। रेलवे सूत्रों के अनुसार रेलवे देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से पटना के बीच चलाने की तैयारी कर रही है। पीएम मोदी सितंबर में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं।नई श्रेणी की इस ट्रेन को विशेष सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। इसके साथ ही प्रीमियम कैटरिंग और अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है।

10 से 15 फीसदी अधिका होगा किराया

वंदे भारत का किराया रेलवे की प्रीमियम ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस से 10 से 15 फीसदी अधिक होने की संभावना है। इस ट्रेन में डायनमिक फेयर लागू होगा। रेलवे बोर्ड के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल रन पूरा हो गया है। दिल्ली के शकूरबस्ती शेड (ट्रेन सेट डिपो) यह ट्रेन पिछले हफ्ते पहुंच चुकी है। इस हफ्ते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन की विशेषताओं को लेकर मीडिया को जानकारी देंगे। सूत्रोंने बताया कि वंदे भारत स्लीपर के किराये और रेलमार्ग को लेकर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे दिल्ली-पटना के बीच चलाया जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections 2025: नीतीश का टोपी से इंकार पर बढ़ा विवाद, जानें जेडीयू का मुसलमानों से कैसा रहा रिश्ता
पटना
nitish kumar

पीएम पटना मेट्रो का करेंगे उद्घाटन

पीएम मोदी सितंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में संभावित कार्यक्रम है। सूत्रों के अनुसार पीएम पटना दौरा कें पटना मेट्रो के प्राथमिक कॉरिडोर का उद्घाटन करने के साथ साथ प्रथम सेमी हाई स्पीड वंदे भारत स्लीपर को भी हरी झंडी दिखा सकते हैं। पटना मेट्रो के उद्घाटन को लेकर जोर-शोर से तैयारी चल रही है। हालांकि,अभी तक पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को प्रधानमंत्री कार्यालय से उद्घाटन की सहमति नहीं मिली है। इधर, मेट्रो डिपो में विद्युत का आपूर्ति तीन दिनों में शुरू हो जाएगा। जिसके बाद प्राथमिक कॉरिडोर के न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन से मलाही पकड़ी के बीच चरणबद्ध तरीके से विद्युत आपूर्ति का ट्रायल किया जाएगा।

दिवाली-छठ में चलेंगी 12 हजार स्पेशल ट्रेनें

इससे पहले रेल मंत्री ने बिहार में दिवाली और छठ को लेकर 12 हजार ट्रेन चलाने का घोषणा कर चुके हैं। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि हर साल दीपावली छठ के दौरान बिहार आने-जाने वाले लाखों यात्रियों की भीड़ का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। ताकि दिल्ली या अन्य शहरों बिहार लौटने वाले यात्रियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। रेलवे की ओर से इस बार दो सप्ताह तक इसको चलाया जा सकता है। जिससे प्रवासियों की घर वापसी आसान और सुविधाजनक होगी। इसी के साथ रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज की पायलट योजना भी शुरू की है, जिसके तहत आने-जाने के टिकट एक साथ लेने पर वापसी टिकट पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह सुविधा 13 अक्टूबर से 01 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और सभी ट्रेनों एवं क्लासों में उपलब्ध होगी।

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections 2025: बेगूसराय से पीएम मोदी साधेंगे 22 विधानसभा सीट, हर एक सीट का समझें सियासी समीकरण
पटना
PM Modi Bihar Visit

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

24 Aug 2025 09:20 am

Published on:

24 Aug 2025 09:10 am

Hindi News / Bihar / Patna / Vande Bharat Sleeper Train: पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली टू पटना चलाने की तैयारी, जानें पटना मेट्रो को लेकर क्या है अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.