Vande Bharat Sleeper Train: पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली टू पटना चलाने की तैयारी, जानें पटना मेट्रो को लेकर क्या है अपडेट

इससे पहले रेल मंत्री ने बिहार में दिवाली और छठ को लेकर 12 हजार ट्रेन चलाने का घोषणा कर चुके हैं। रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि हर साल दीपावली छठ के दौरान बिहार आने-जाने वाले लाखों यात्रियों की भीड़ का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। ताकि दिल्ली या अन्य शहरों बिहार लौटने वाले यात्रियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। रेलवे की ओर से इस बार दो सप्ताह तक इसको चलाया जा सकता है। जिससे प्रवासियों की घर वापसी आसान और सुविधाजनक होगी। इसी के साथ रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज की पायलट योजना भी शुरू की है, जिसके तहत आने-जाने के टिकट एक साथ लेने पर वापसी टिकट पर 20 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। यह सुविधा 13 अक्टूबर से 01 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और सभी ट्रेनों एवं क्लासों में उपलब्ध होगी।