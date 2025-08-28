Patrika LogoSwitch to English

पटना

Bihar Weather: इस दिन पूरे बिहार में होगी झमाझम बारिश, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में बिहार में बारिश का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से बारिश में घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अगस्त को पूरे विभाग में बारिश होने की संभावना है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 28, 2025

Bihar Weather
बिहार में अगले तीन घंटे में इन शहरों में होगी बारिश। फोटो -ANI

Bihar Weather बिहार में अगले तीन घंटे में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट शेयर किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरूवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश होगी। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम समान्य रहेगा। इसके साथ ही मॉनसून की विदाई से एक सप्ताह पहले का मौसम विभाग ने जानकारी शेयर कर करते हुए बताया कि 30 और 31 अगस्त को पूरे बिहार में झमाझम बारिश होगी। गुरूवार और शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कहीं कहां बारिश हो सकती है। शनिवार से एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होगा।

कैसा रहेगा अगले तीन घंटे का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले तीन घंटे में मुजफ्फरपुर में बारिश हो सकती है। इस दौरान ठनका गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने मुजफ्फरपुर के लोगों से आग्रह किया है कि बारिश होने पर वे अगले तीन घंटे तक घर से नहीं निकले। हालांकि मौसम विभाग ने गुरुवार को बिहार में हल्की बारिश को लेकर कुछ जिलों में अलर्ट जारी किया है। इसके कारण लोगों को उमस और गर्मी से परेशान रहेंगे।

इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, और सारण में हल्के से मध्यम बारिश होगी। शेष जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।

कैसा रहेगा अगले सप्ताह का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 28 अगस्त को बिहार के 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त से विदाई से पहले मॉनसून एक बार फिर सक्रिय होगा। बिहार के छह जिला को छोड़कर पूरे बिहार में बारिश होने की संभावना है। सिर्फ बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहताष और कैमूर में बारिश नहीं होगी। 30 और 31 अगस्त को पूरे बिहार में बारिश होगी। जबकि एक सितबंर को बिहार के 19 जिलों में बारिश होगी। 2 सितंबर को 12 जिलों में बारिश होगी।

बुधवार को कैसा था मौसम

राजधानी पटना सहित 16 जिलों में बुधवार को अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। पटना के अधिकतम तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि, 35.1 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पूर्वी चंपारण में 24 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा चली। पिछले 24 घंटों के दौरान वैशाली जिले के पातेपुर में 34.4 मिमी सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। गयाजी के मोहरा में 22.6 मिमी, गयाजी के अतरी में 22.6 मिमी, मुजफ्फरपुर के रेवाघाट में 20.4 मिमी, अररिया के सिकटी में 14.6 मिमी, वैशाली में 14.2 मिमी, खगड़िया में 10.0 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

कब होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून की विदाई में अभी थोड़ा समय बचा हुआ है। इसीलिए कुछ दिनों के ब्रेक बाद अभी बारिश होगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 सितंबर के बाद बिहार में भारी बारिश पर ब्रेक लगने की संभावना है। बिहार में अभी तक सामान्य से 27 फीसदी कम बारिश हुई है।

28 Aug 2025 02:40 pm

28 Aug 2025 02:34 pm

