Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में सर्दी ने दी दस्तक, इन जिलों में पड़ेगी सबसे पहले ठंड, जानें IMD का ताजा अपडेट

Bihar Weather: बिहार में मौसम का मिजाज बदल गया है। पटना समेत कई शहरों में सुबह-शाम ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार छठ त ठंड अपने रंग दिखाना शुरू कर देगा।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 18, 2025

बिहार में ठंड ने दी दस्तक। फोटो- सोशल साइट फेसबुक

Bihar Weather बिहार में मौसम बदलने लगा है। सुबह और शाम के वक्त ठंडक और रात में चादर की जरूरत महसूस होने लगी है। धीरे धीरे ठंडक में बढ़ोतरी हो रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि छठ से पहले ठंड पूरी तरह से दस्तक दे देगा। फिलहाल दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम के बदलने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की समस्याओं में भी बढ़ोतरी हुईं है। बदलते मौसम को देखते हुए डॉक्टरों की रय है कि सुबह-शाम बाहर निकलते वक्त सावधानी जरूरी है। ठंडी हवा से बचाव के लिए हल्के गर्म कपड़े पहनें और गुनगुना पानी पीने की सलाह दी है।

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के शनिवार को बिहार का मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश के अधिकांश भागों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्के गति की हवा चलेगी। धूप खिली रहेगी लेकिन उसमें नरमी बनी रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान 30 से 34°C के बीच रहने का पूर्वानुमान है। हवा के उत्तर-पश्चिमी होने से उत्तर भारत से ठंडी हवाएं बिहार की ओर आने लगी हैं। इसी वजह से अब दिन और रात के तापमान में कमी आई है। छठ तक इसका पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा।

इन जिलों में सबसे पहले पड़ेगी ठंड

मौसम विभाग के अनुसार पटना, गया, नालंदा, नवादा, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर सहित दक्षिणी भाग और जमुई, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर में ठंड सबसे पहले दस्तक देगी। दरअसल, इन जिलों का न्यूनतम तापमान 18-20°C (सामान्य से कम) के बीच रहने की संभावना है। जबकि दूसरे भागों में 21-24°C के बीच बने रहने का पूर्वानुमान है। इसी वजह से इन जिलों में ठंडक पहले दस्तक देगी और ज्यादा रहेगी।

पटना में कैसा रहा मौसम

पटना में सुबह से ही धूप खिलेगी। हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल भी नजर आ सकते हैं। दोपहर में हल्की उमस महसूस महसूस होगा। पर शाम ढलते ही ठंडी हवा से पूरा माहौल बदल जायेगा। लोगों ने सुबह और रात के वक्त हल्की सिहरन महसूस होगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यही पैटर्न रहेगा, “सुबह-शाम ठंडक, दिन में हल्की धूप और हवा में त्योहार का स्वाद।”

ये भी पढ़ें

छपरा विधानसभा चुनाव: बेजीपी के गढ़ में बगावत, आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को दिया टिकट
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

18 Oct 2025 07:50 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में सर्दी ने दी दस्तक, इन जिलों में पड़ेगी सबसे पहले ठंड, जानें IMD का ताजा अपडेट

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार विधानसभा चुनाव: दानापुर से जन सुराज का कैंडिडेट लापता, मोबाइल स्विच ऑफ, जानें क्या है पूरा मामला

prashant kishore
पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: महागठबंधन में महाभारत, सात सीटों पर कांग्रेस और घटक दल आमने- सामने

पटना

बिहार चुनाव: महागठबंधन कभी NDA को हरा नहीं पाएगा, फडणवीस ने बताई इसकी वजह

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis
राष्ट्रीय

जाले विधानसभा: आरजेडी के ऋषि मिश्रा को कांग्रेस ने हाथ छाप पर लड़ा दिया, पढ़िए कैसे रातों रात पलटा खेल?

पटना

Bihar Weather: धनतेरस पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम? जानिए कहां कितना रहेगा तापमान

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.