Bihar Weather: बिहार में सर्दी ने दी दस्तक, इन जिलों में पड़ेगी सबसे पहले ठंड, जानें IMD का ताजा अपडेट

Bihar Weather बिहार में मौसम बदलने लगा है। सुबह और शाम के वक्त ठंडक और रात में चादर की जरूरत महसूस होने लगी है। धीरे धीरे ठंडक में बढ़ोतरी हो रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि छठ से पहले ठंड पूरी तरह से दस्तक दे देगा। फिलहाल दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम के बदलने से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की समस्याओं में भी बढ़ोतरी हुईं है। बदलते मौसम को देखते हुए डॉक्टरों की रय है कि सुबह-शाम बाहर निकलते वक्त सावधानी जरूरी है। ठंडी हवा से बचाव के लिए हल्के गर्म कपड़े पहनें और गुनगुना पानी पीने की सलाह दी है।