Bihar Weather: बिहार में ठंड और कोहरे का कहर, इस दिन से और गिरेगा तापमान, अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बताया है कि शुक्रवार को पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल और मधेपुरा में सुबह के समय कोहरा रहेगा। इससे कई जगहों पर दृश्यता 1,000मीटर तक घट सकती है। उत्तरी और मध्य बिहार में कोहरे के कारण लोग परेशान हैं। पटना, भोजपुर, सिवान, गया, मधुबनी और पूर्णिया में सुबह कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिसका प्रभाव वाहनों के परिचालन पर सबसे अधिक देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, 22 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक लो‑प्रेशर सिस्टम बनने की संभावना है, जिससे 23 और 24 नवंबर को बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है। बारिश के बाद ठंड और बढ़ने की संभावना है।