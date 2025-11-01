Bihar Weather: बिहार के इन 29 जिलों में आज होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट

Bihar Weather बिहार के 29 जिलों में आज बारिश होगी। इन 29 में 7 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसर अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल,अररिया और किशनगंज जिले में मौसम बेहद खराब रहने की संभावना है। इन सभी जिलों में अति भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश की वजह से ठंड ने भी दस्तक दे दी है।