Bihar Weather: बिहार के इन 29 जिलों में आज होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया डबल अलर्ट

Bihar Weather बिहार में मोंथा चक्रवात के प्रभाव की वजह से कई जिलों में पिछले तीन दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बिहार के 29 जिलों बारिश होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Nov 01, 2025

मौसम विभाग की चेतावनी (File Photo)

Bihar Weather बिहार के 29 जिलों में आज बारिश होगी। इन 29 में 7 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसर अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल,अररिया और किशनगंज जिले में मौसम बेहद खराब रहने की संभावना है। इन सभी जिलों में अति भारी बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने इन सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना समेत कई जिलों में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश की वजह से ठंड ने भी दस्तक दे दी है।

तीन दिनों से हो रही बारिश

बिहार के अधिकांश जिलों में गुरुवार से लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है। इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बिहार में मोंथा तूफान का गंगा किनारे के क्षेत्र में ज्यादा असर दिख रहा है। यहां पर तेज हवा और बारिश के कारण मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है।

इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग की ओर से शेयर किए गए अपडेट के अनुसार 01 नवंबर को बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, बांका, जमुई, नवादा, गया समेत 22 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में तेज हवा चलने के साथ-साथ वज्रपात और मेघगर्जन का भी अलर्ट जारी हुआ है।

रबी फसल की बुआई प्रभावित

बारिश की वजह से किसानों की भी परेशानी बढ़ गयी है। पिछले तीन दिनों से हो रहे झमाझम बारिश की वजह से खेतों में कटे हुए धान का फसल बर्बाद हो गए। रबी फसल बुआई को लेकर तैयार खेतों में जलजमाव की स्थित बन गई है। जिसकी वजह से सरसों, आलू व मक्का फसल की बुआई प्रभावित हो रही है।

चुनाव प्रचार पर लगा ब्रेक

बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 16 हेलीकॉप्टर बुक कराए गए हैं। शुक्रवार को इसमें से सिर्फ दो ही उड़ान भर पाई, बाकी एयरपोर्ट के हैंगर में ही खड़ी रही। शुक्रवार को बीजेपी नेता मनोज तिवारी खगड़िया और तेज प्रताप यादव सिमरी बख्तियारपुर में सभा के लिए हेलीकॉप्टर से गए। बाकी हेलीपैड गीली होने की वजह से नहीं जा सकें। उनको अपनी उड़ान भी रद्द करनी पड़ी।

Updated on:

01 Nov 2025 07:04 am

Published on:

01 Nov 2025 07:03 am

