Bihar Weather: धनतेरस पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम? जानिए कहां कितना रहेगा तापमान

Bihar Weather: 18 अक्टूबर यानि कल धनतेरस है, लोग खरीददारी करने के लिए बाजारों में निकलेंगे। लेकिन इस दौरान मौसम कैसा रहेगा, ठंड लगेगी या गर्मी महसूस होगी। जानिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 17, 2025

Bihar Weather: धनतेरस यानी 18 अक्टूबर 2025 को बिहार का मौसम पूरी तरह से त्योहार के मूड में नजर आएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य में ना बारिश होगी, ना तेज हवाएं चलेंगी। बल्कि हल्की धूप और ठंडी हवाओं के साथ मौसम सुहावना रहेगा। राजधानी पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और सीवान जैसे जिलों में दिन का तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, रात का तापमान गिरकर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानि, सुबह और शाम हल्की सिहरन तो होगी लेकिन दिनभर खरीदारी, पूजा-पाठ और घूमने-फिरने के लिए माहौल एकदम परफेक्ट रहेगा।

दिन में धूप, रात में ठंडी हवा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 18 अक्टूबर को पूरे बिहार में आसमान साफ रहेगा। कहीं-कहीं हल्के बादल नजर आ सकते हैं लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन में धूप खिलने से लोग घरों से बाहर निकलेंगे और शाम होते ही हल्की ठंडक त्योहार का मज़ा दोगुना कर देगी।

कहां कितना रहेगा तापमान

  • पटना: अधिकतम 31°C - न्यूनतम 19°C
  • गया: अधिकतम 32°C - न्यूनतम 18°C
  • दरभंगा: अधिकतम 30°C - न्यूनतम 20°C
  • भागलपुर: अधिकतम 31°C - न्यूनतम 21°C
  • मधुबनी: अधिकतम 30°C - न्यूनतम 19°C

मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। 20 अक्टूबर तक बिहार के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में न्यूनतम तापमान 18°C तक जा सकता है, जो सीजन की शुरुआती ठंड का संकेत है।

हवाओं की रफ्तार और वायु गुणवत्ता पर असर

त्योहार के इस मौसम में राज्य में 30 किमी/घंटा तक की मध्यम गति की हवाएं चलने की संभावना है। हालांकि हवा के साथ बिगड़ती हुई वायु गुणवत्ता की एक चिंता भी जुड़ी है। मॉनसून के दौरान जहां AQI (Air Quality Index) दो अंकों में था, वहीं अब कई शहरों में यह तीन अंकों तक पहुंच गया है। यानी, हवा धीरे-धीरे प्रदूषित होती जा रही है। मौसम विभाग ने सलाह दी है कि अस्थमा या सांस की बीमारी वाले लोग सुबह-सुबह बाहर निकलने से बचें।

सुबह-शाम हल्का कोहरा

ठंडी हवा के साथ बिहार में अब सुबह-शाम हल्का कोहरा दिखने लगा है। पटना, नवादा और गया में आज सुबह दृश्यता थोड़ी कम रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप ने पूरी स्थिति सामान्य कर दी। धनतेरस की रात हल्की ठंडक रहेगी। ऐसी कि पूजा-पाठ या खरीदारी के बाद बाहर टहलना सुकून दे।

पटना में कैसा रहा मौसम

राजधानी पटना में सुबह से ही धूप खिली रही, हालांकि कुछ इलाकों में हल्के बादल भी नजर आए। दोपहर में हल्की उमस महसूस की गई, पर शाम ढलते ही ठंडी हवा ने पूरा माहौल बदल दिया। लोगों ने सुबह और रात के वक्त हल्की सिहरन महसूस की। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी यही पैटर्न रहेगा, “सुबह-शाम ठंडक, दिन में हल्की धूप और हवा में त्योहार का स्वाद।”

