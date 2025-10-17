Bihar Weather: धनतेरस पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम? जानिए कहां कितना रहेगा तापमान

Bihar Weather: धनतेरस यानी 18 अक्टूबर 2025 को बिहार का मौसम पूरी तरह से त्योहार के मूड में नजर आएगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य में ना बारिश होगी, ना तेज हवाएं चलेंगी। बल्कि हल्की धूप और ठंडी हवाओं के साथ मौसम सुहावना रहेगा। राजधानी पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और सीवान जैसे जिलों में दिन का तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, रात का तापमान गिरकर 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानि, सुबह और शाम हल्की सिहरन तो होगी लेकिन दिनभर खरीदारी, पूजा-पाठ और घूमने-फिरने के लिए माहौल एकदम परफेक्ट रहेगा।