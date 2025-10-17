Bihar News: नामांकन के आखिरी दिन पटना में लाखों कैश बरामद, पुलिस और CAPF ने की संयुक्त कार्रवाई

एसपी ने यह भी जानकारी दी कि हाल ही में पीरबहोर, दीघा और कदमकुआं थाना क्षेत्रों में भी लाखों रुपये की नकदी बरामद की गई है। चुनाव आयोग के सख्त दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹50,000 से अधिक नकदी ले जाना प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति वैध दस्तावेजों (जैसे बैंक निकासी प्रमाण या व्यापार बिल) के साथ ₹50,000 से अधिक की राशि ले जाता है, तो उचित सत्यापन के बाद उसे छोड़ा जा सकता है।