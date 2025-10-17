क्या बिहार में नेताओं की कमी हो गई है? छपरा जिला से 2 भोजपुरी सितारों को टिकट मिलने पर सोशल मीडिया में मचा घमासान

गुरुवार को खेसारी लाल यादव ने औपचारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “अब जनता का आशीर्वाद लेने मैदान में उतर रहा हूं। छपरा मेरी कर्मभूमि है, अब यहां जनता की सेवा का समय है।” कई महीनों से चर्चा थी कि उनकी पत्नी चंदा देवी राजद के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन खेसारी ने खुद इस सस्पेंस को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति में बदलाव लाने आया हूं, मनोरंजन नहीं करने। हालांकि, सोशल मीडिया पर उनकी इस बात को लेकर लोग जमकर मज़े ले रहे हैं। किसी ने लिखा, “अब विधानसभा में भी ‘ठीक है’ गूंजेगा”, तो किसी ने कहा, “बिहार को अब मंत्री नहीं, हीरो चाहिए!”