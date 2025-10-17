Bihar Election: ‘तीन साल की मेहनत पर पानी, कांग्रेस ने टिकट बेच दिया…’ टिकट न मिलने पर बाहुबली की बेटी का बड़ा आरोप

मुन्ना शुक्ल की बेटी शिवानी शुक्ला
Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच वैशाली जिला के लालगंज सीट पर महागठबंधन के भीतर राजनीतिक भूचाल तेज हो गया है। राजद के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। शिवानी ने कहा कि तीन साल से जिस सीट के लिए वह लगातार मेहनत कर रही थीं, उस पर कांग्रेस ने पैसा लेकर टिकट बेच दिया।
शिवानी शुक्ला ने टिकट न मिलने के बाद कहा, “मैं पिछले तीन साल से लालगंज में जनता के बीच रही, महिलाओं और युवाओं के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस ने अचानक टिकट किसी और को दे दिया। यह मेरे साथ गद्दारी है। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी और जनता के पास जाऊंगी। जनता मेरा असली चुनाव चिन्ह है। टिकट तो कागज का टुकड़ा है।” उन्होंने आगे कहा कि टिकट न मिलने से उनका हौसला टूटने वाला नहीं है।
कांग्रेस ने लालगंज सीट को बनिया समाज के उम्मीदवार को सौंप दिया है। कांग्रेस ने इस सीट से आदित्य कुमार राजा को उम्मीदवार बनाया है। जिसके बाद गुरुवार की रात को लालगंज और भगवानपुर प्रखंड में शिवानी शुक्ला के समर्थन में बैठक हुई। इसमें हजारों स्थानीय कार्यकर्ता, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने एक स्वर में कहा, “सिंबल सिर्फ कागज का टुकड़ा है। जनता का दिल और विश्वास शिवानी के साथ है।” बैठक में प्रमुख रूप से मुखिया गणेश राय, सत्यनारायण राय, गौरीशंकर पांडेय, जितेंद्र राय, वीरेंद्र राय, राजमणि देवी, अक्षय शुक्ला शामिल हुए। सभी ने तय किया कि वे शिवानी के समर्थन में एकजुट रहेंगे।
लालगंज विधानसभा सीट मुन्ना शुक्ला का राजनीतिक गढ़ रही है। 2000 में मुन्ना शुक्ला ने इस सीट से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की थी। उनकी बेटी शिवानी ने पिछले कुछ सालों में क्षेत्रीय विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं के स्वरोजगार, शिक्षा, पंचायत स्तर की योजनाओं और सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी लगातार रही। माना जा रहा है कि शिवानी मैडम में अगर निर्दलीय उतरती हैं तो लालगंज सीट पर तीन-तरफा मुकाबला बन सकता है। इससे कांग्रेस और राजद दोनों के लिए वोट बैंक प्रभावित होने की संभावना है।
शिवानी शुक्ला ने कहा, “हम किसी राजनीतिक दल के चक्रव्यूह में नहीं फँसेंगे। हमारी लड़ाई जनता के हित और न्याय के लिए है। जनता का विश्वास ही मेरी ताकत है।” उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की कि वह निर्दलीय चुनाव में उनके साथ खड़े हों। बैठक में उपस्थित लोगों ने भी भरोसा दिलाया कि वे शिवानी को जिताने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे।
