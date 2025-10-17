Bihar Election: ‘तीन साल की मेहनत पर पानी, कांग्रेस ने टिकट बेच दिया…’ टिकट न मिलने पर बाहुबली की बेटी का बड़ा आरोप

कांग्रेस ने लालगंज सीट को बनिया समाज के उम्मीदवार को सौंप दिया है। कांग्रेस ने इस सीट से आदित्य कुमार राजा को उम्मीदवार बनाया है। जिसके बाद गुरुवार की रात को लालगंज और भगवानपुर प्रखंड में शिवानी शुक्ला के समर्थन में बैठक हुई। इसमें हजारों स्थानीय कार्यकर्ता, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन्होंने एक स्वर में कहा, “सिंबल सिर्फ कागज का टुकड़ा है। जनता का दिल और विश्वास शिवानी के साथ है।” बैठक में प्रमुख रूप से मुखिया गणेश राय, सत्यनारायण राय, गौरीशंकर पांडेय, जितेंद्र राय, वीरेंद्र राय, राजमणि देवी, अक्षय शुक्ला शामिल हुए। सभी ने तय किया कि वे शिवानी के समर्थन में एकजुट रहेंगे।