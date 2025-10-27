गया से कटिहार तक बारिश, पटना में बढ़ेगी ठंड, जानिए छठ के बाद बिहार में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब गहरे दबाव में तब्दील हो चुका है, जो आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान मोंथा के रूप में देश के कुछ तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इसका अप्रत्यक्ष असर बिहार में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से पूर्वी और सीमांचल जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है।