गया से कटिहार तक बारिश, पटना में बढ़ेगी ठंड, जानिए छठ के बाद बिहार में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

Bihar Weather: छठ पूजा तक जहां मौसम शुष्क और सुहावना रहेगा, वहीं इसके बाद ठंड और बारिश का डबल असर देखने को मिलेगा। गया से लेकर कटिहार तक बारिश होगी, पटना में गुलाबी ठंड बढ़ेगी और नवंबर के पहले हफ्ते से बिहार में सर्दी आधिकारिक तौर पर दस्तक दे देगी।

Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 27, 2025

bihar weather

bihar weather

Bihar Weather: लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद बिहार का मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ठंडी हवाओं का दौर शुरू होगा। गया से लेकर कटिहार तक झमाझम बारिश की संभावना है, जबकि पटना और आसपास के जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी।

चक्रवात ‘मोंथा’ का असर दिखेगा

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब गहरे दबाव में तब्दील हो चुका है, जो आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान मोंथा के रूप में देश के कुछ तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इसका अप्रत्यक्ष असर बिहार में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से पूर्वी और सीमांचल जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है।

इन जिलों में झमाझम बारिश के आसार

मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर तक बिहार के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जारी पूर्वानुमान के अनुसार...

  • 29 अक्टूबर को बांका, भागलपुर, जमुई, नवादा, मुंगेर और कैमूर में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है।
  • 30 अक्टूबर को कटिहार, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश के आसार हैं।
  • 31 अक्टूबर को सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और अररिया में तेज हवा और गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी है।

पटना में बढ़ेगी ठंड, सुबह दिखने लगा कोहरा

राजधानी पटना में पिछले दो दिनों से सुबह में हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं महसूस की जा रही हैं। रविवार को भी पटना का अधिकतम तापमान 33.5°C और न्यूनतम तापमान 24.1°C दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि छठ के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। जिससे ठंड का एहसास होने लगेगा।

ला नीना का असर भी पड़ेगा

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ला नीना की स्थिति उत्तर भारत में बन रही है, जिसका सीधा असर बिहार पर पड़ेगा। इससे नवंबर के पहले हफ्ते से ही सर्दी में तेजी आने की संभावना है। राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्सों में सुबह-शाम की ठंड और कोहरे का असर बढ़ेगा, जबकि दिन में हल्की धूप रहेगी।

प्रमुख शहरों का तापमान

जिलाअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
पटना33.5°C24.1°C
गया32.6°C21.6°C
भागलपुर33.1°C23.4°C
मुजफ्फरपुर31.0°C23.6°C

Chhath Puja: छठ पर आपके शहर में कब प्रकट होंगे भगवान भास्कर? जानिए सभी जिलों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
पटना
Chhathi Maiya’s Blessings, Sun God for a Bright and Happy Life, Chhath Puja Spiritual Wishes,

Bihar news

Weather Forecast

मौसम समाचार

Hindi News / Bihar / Patna / गया से कटिहार तक बारिश, पटना में बढ़ेगी ठंड, जानिए छठ के बाद बिहार में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

पटना

बिहार न्यूज़

मौसम समाचार

