गया से कटिहार तक बारिश, पटना में बढ़ेगी ठंड, जानिए छठ के बाद बिहार में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज?

bihar weather
Bihar Weather: लोक आस्था के महापर्व छठ के बाद बिहार का मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच राज्य के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और ठंडी हवाओं का दौर शुरू होगा। गया से लेकर कटिहार तक झमाझम बारिश की संभावना है, जबकि पटना और आसपास के जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी।
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र अब गहरे दबाव में तब्दील हो चुका है, जो आने वाले दिनों में चक्रवाती तूफान मोंथा के रूप में देश के कुछ तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इसका अप्रत्यक्ष असर बिहार में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से पूर्वी और सीमांचल जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है।
मौसम विभाग ने 29 से 31 अक्टूबर तक बिहार के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जारी पूर्वानुमान के अनुसार...
राजधानी पटना में पिछले दो दिनों से सुबह में हल्का कोहरा और ठंडी हवाएं महसूस की जा रही हैं। रविवार को भी पटना का अधिकतम तापमान 33.5°C और न्यूनतम तापमान 24.1°C दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि छठ के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। जिससे ठंड का एहसास होने लगेगा।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ला नीना की स्थिति उत्तर भारत में बन रही है, जिसका सीधा असर बिहार पर पड़ेगा। इससे नवंबर के पहले हफ्ते से ही सर्दी में तेजी आने की संभावना है। राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्सों में सुबह-शाम की ठंड और कोहरे का असर बढ़ेगा, जबकि दिन में हल्की धूप रहेगी।
|जिला
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|पटना
|33.5°C
|24.1°C
|गया
|32.6°C
|21.6°C
|भागलपुर
|33.1°C
|23.4°C
|मुजफ्फरपुर
|31.0°C
|23.6°C
