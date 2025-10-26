Chhath Puja: छठ पर आपके शहर में कब प्रकट होंगे भगवान भास्कर? जानिए सभी जिलों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

Chhath Puja: बिहार भर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व इस बार शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 को ‘नहाय-खाय’ से शुरू हुआ, रविवार, 26 अक्टूबर को खरना के साथ व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत करेंगी। इसके बाद तीसरे दिन यानी रविवार, 27 अक्टूबर की शाम व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे, जबकि चौथे दिन सोमवार, 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।