Chhath Puja: छठ पर आपके शहर में कब प्रकट होंगे भगवान भास्कर? जानिए सभी जिलों में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

Chhath Puja: बिहार भर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। चार दिनों तक चलने वाला यह पर्व इस बार शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 को ‘नहाय-खाय’ से शुरू हुआ, रविवार, 26 अक्टूबर को खरना के साथ व्रती 36 घंटे के निर्जला उपवास की शुरुआत करेंगी। इसके बाद तीसरे दिन यानी रविवार, 27 अक्टूबर की शाम व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे, जबकि चौथे दिन सोमवार, 28 अक्टूबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।
यह पर्व सूर्य उपासना और प्रकृति की आराधना का अद्भुत संगम है, जिसमें व्रती नदी, तालाब और घाटों पर संकल्प लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। मान्यता है कि छठी मैया की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और संतान की दीर्घायु बनी रहती है।
मौसम विभाग, पटना की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर को पूरे बिहार में सूर्यास्त का समय शाम 5:01 बजे से 5:18 बजे के बीच रहेगा। वहीं 28 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय 5:45 से 6:01 बजे के बीच होगा।
|जिला
|सूर्यास्त (27 अक्टूबर)
|सूर्योदय (28 अक्टूबर)
|पटना
|17:11
|05:55
|गया
|17:11
|05:55
|भागलपुर
|17:04
|05:47
|मुजफ्फरपुर
|17:10
|05:54
|पूर्णिया
|17:02
|05:46
|दरभंगा
|17:08
|05:52
|सहरसा
|17:05
|05:49
|खगड़िया
|17:06
|05:49
|बेगूसराय
|17:08
|05:50
|भोजपुर
|17:09
|05:52
|रोहतास
|17:17
|05:58
|औरंगाबाद
|17:15
|05:57
|नालंदा
|17:11
|05:53
|गोपालगंज
|17:13
|05:58
|सीवान
|17:14
|05:58
|समस्तीपुर
|17:07
|05:51
|वैशाली
|17:11
|05:55
|सीतामढ़ी
|17:09
|05:54
|मधुबनी
|17:07
|05:52
|सुपौल
|17:06
|05:51
|कटिहार
|17:02
|05:45
|किशनगंज
|17:04
|05:47
|अररिया
|17:01
|05:46
|मधेपुरा
|17:04
|05:48
|मुंगेर
|17:06
|05:49
|लखीसराय
|17:08
|05:50
|जहानाबाद
|17:12
|05:55
|अरवल
|17:14
|05:56
|शेखपुरा
|17:09
|05:51
|जमुई
|17:08
|05:50
|नवादा
|17:10
|05:52
|सारण (छपरा)
|17:08
|05:49
|पूर्वी चंपारण (मोतिहारी)
|17:11
|05:57
|पश्चिमी चंपारण (बेतिया)
|17:12
|05:59
पटना मौसम विभाग के अनुसार, 27 और 28 अक्टूबर को बिहार का मौसम छठ व्रतियों के लिए एकदम अनुकूल रहेगा। सुबह हल्की धुंध या कुहासा रह सकता है, लेकिन दिनभर आसमान साफ रहेगा। बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 30–32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20–23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। हल्की ठंडी हवा और नदी किनारे की नमी के कारण माहौल भक्तिमय और सुहावना रहेगा।
