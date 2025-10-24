PM Modi Rally: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ व्रतियों से लिया आशीर्वाद, दिया सूप और फल, शारदा सिन्हा को भी किया याद

अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो उठे जब उन्होंने छठ गीतों की सम्राज्ञी शारदा सिन्हा को याद किया। उन्होंने कहा, “जब छठी मईया की पूजा की बात आती है, तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है। शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थीं। हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला। शारदा जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।” प्रधानमंत्री के इन शब्दों पर सभा स्थल तालियों से गूंज उठा। लोगों ने जय छठी मईया के नारों से माहौल को भक्ति और जोश से भर दिया।