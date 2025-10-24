PM Modi Bihar Rally: जंगलराज को दूर रखेगा…नई रफ्तार से चलेगा बिहार, समस्तीपुर में पीएम मोदी की हुंकार

पीएम मोदी ने कहा, “NDA का मतलब है सुशासन, जनता की सेवा और विकास।” उन्होंने कहा कि बिहार की जनता 2005 के अक्टूबर महीने को कभी नहीं भूल सकती, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने जंगलराज से मुक्ति पाई थी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल तक कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, विकास के हर रास्ते को रोक दिया। पीएम ने कहा, “राजद वाले तो कांग्रेस को धमकाते थे कि अगर बिहार में नीतीश कुमार की कोई बात मानी तो समर्थन वापस ले लेंगे। ये लोग बिहार के विकास के दुश्मन रहे हैं।”