PM Modi Bihar Rally: जंगलराज को दूर रखेगा…नई रफ्तार से चलेगा बिहार, समस्तीपुर में पीएम मोदी की हुंकार

PM Modi Bihar Rally: बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्मी बढ़ चुकी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए के लिए चुनावी बिगुल फूंका। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के अन्य नेता भी मौजूद रहे।
रैली की शुरुआत पीएम मोदी ने मैथिली भाषा में जनता को नमन करते हुए की। उन्होंने कहा, “आप सबका उत्साह बताता है कि इस बार बिहार नई रफ्तार से चलेगा और तब भी आएगी एनडीए सरकार।” मोदी ने कहा कि त्योहारों के इस मौसम में इतनी बड़ी संख्या में जनता का जुटना, इस बात का संकेत है कि बिहार एक बार फिर जंगलराज को दूर रखेगा और विकास के रास्ते को चुनेगा।
अपने भाषण की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी कर्पूरी ग्राम पहुंचे और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा, “हमारी सरकार कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा को सुशासन का आधार मानती है। उन्होंने गरीबों, दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए जो रास्ता दिखाया, NDA उसी पर चल रहा है।” उन्होंने बताया कि NDA सरकार ने ही मेडिकल शिक्षा में पिछड़ों और गरीबों को आरक्षण का प्रावधान किया, जो पहले कभी नहीं था।
पीएम मोदी ने कहा, “NDA का मतलब है सुशासन, जनता की सेवा और विकास।” उन्होंने कहा कि बिहार की जनता 2005 के अक्टूबर महीने को कभी नहीं भूल सकती, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य ने जंगलराज से मुक्ति पाई थी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 साल तक कांग्रेस और आरजेडी की सरकार ने बिहार को बर्बाद किया, विकास के हर रास्ते को रोक दिया। पीएम ने कहा, “राजद वाले तो कांग्रेस को धमकाते थे कि अगर बिहार में नीतीश कुमार की कोई बात मानी तो समर्थन वापस ले लेंगे। ये लोग बिहार के विकास के दुश्मन रहे हैं।”
मोदी ने लालू प्रसाद यादव परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने बिहार के भविष्य से खिलवाड़ किया, वही आज विकास की बात कर रहे हैं। हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर चल रहे ये लोग ‘जननायक’ की उपाधि तक चोरी कर चुके हैं।” उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब बहुत समझदार है, वो इन लोगों के झांसे में नहीं आएगी।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में गरीबों और महिलाओं को लेकर केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “गरीबों को पक्का घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, शौचालय, नल का जल, ये सब NDA सरकार की देन है। यह सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि गरीबों के सम्मान का अधिकार है।” उन्होंने कहा कि महिला रोजगार योजना के तहत अब तक एक करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ₹10,000 की सहायता दी जा चुकी है।
पीएम मोदी ने कहा कि इस बार बिहार का मूड साफ है। छठ और दीपावली के जोश के बीच जनता का उत्साह बता रहा है कि एनडीए को अब तक का सबसे बड़ा जनादेश मिलने वाला है। उन्होंने कहा, “बिहार अब ठहरने वाला नहीं है। यह नई रफ्तार से चलेगा, नई दिशा में बढ़ेगा और तब भी आएगी एनडीए सरकार।”
