क्या होता है जंगलराज? तेजस्वी यादव ने खुद बताया मतलब, पीएम-सीएम से भी पूछा सवाल

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी भाषणों में खुद मोदी जी ने नीतीश सरकार के 55 घोटाले गिनवाए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा, “घोटाले गिनवाने वाले अब उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। क्या यही नैतिकता है? क्या यही सुशासन है?” उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू सिर्फ़ डर और भ्रम फैलाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है।