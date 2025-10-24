Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

क्या होता है जंगलराज? तेजस्वी यादव ने खुद बताया मतलब, पीएम-सीएम से भी पूछा सवाल

बिहार की राजनीति में जंगलराज शब्द का इस्तेमाल अक्सर होता है। एनडीए नेता लालू यादव के शासनकाल को संदर्भित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने जंगलराज का मतलब समझाते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 24, 2025

Tejashwi Yadav

तेजस्वी यादव (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासी बयानबाज़ी अपने चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और भाजपा लगातार महागठबंधन पर हमलावर है। एनडीए नेताओं का कहना है कि अगर महागठबंधन आई तो जंगलराज भी लौट आएगा। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने इस शब्द का खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा, “जंगलराज वही होता है जहां अपराधियों को संरक्षण मिले, अपराध के बाद कार्रवाई न हो, और जनता न्याय के लिए भटके।”

तेजस्वी बोले - ‘हम पर नहीं, उन पर लागू होता है जंगलराज’

शुक्रवार को चुनावी प्रचार प्रसार के लिए मैदान में उतरने से पहले तेजस्वी यादव ने भाजपा-जदयू पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इसे ‘सुशासन’ कहता है।

तेजस्वी ने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बताएं, अगर हर दिन गोली चलती है, अपराधी खुले घूमते हैं, तो जंगलराज किसे कहेंगे? हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज का बिहार ही असली जंगलराज में जी रहा है।”

55 घोटाले गिनवाए थे मोदी जी ने अब कार्रवाई क्यों नहीं?

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनावी भाषणों में खुद मोदी जी ने नीतीश सरकार के 55 घोटाले गिनवाए थे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तेजस्वी ने कहा, “घोटाले गिनवाने वाले अब उन्हीं के साथ मंच साझा कर रहे हैं। क्या यही नैतिकता है? क्या यही सुशासन है?” उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू सिर्फ़ डर और भ्रम फैलाकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है।

हम टूटी-फूटी बात नहीं करते

तेजस्वी यादव ने बार-बार कहा कि वे सिर्फ़ वही वादे करते हैं जो पूरे किए जा सकते हैं। उन्होंने जनता से कहा, “हम झूठी और टूटी-फूटी बात नहीं करते। हमने जो कहा, वो किया और जो कहेंगे, वो भी करेंगे। तेजस्वी अगर मुख्यमंत्री बनेगा, तो बिहार का हर नागरिक खुद को मुख्यमंत्री महसूस करेगा।”

पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाला बिहार

तेजस्वी ने अपने 5-सूत्रीय पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई के विज़न को फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। महिलाओं के लिए “माई-बहिन मान योजना” के तहत प्रति माह ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तेजस्वी ने वादा किया कि जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ेगा, संविदा कर्मियों को स्थायी नौकरी दी जाएगी और युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Chhath Puja: पटना की बेऊर जेल में भी गूंजेंगे छठ गीत, 34 कैदी मनाएंगे महापर्व, तालाब में देंगे अर्घ्य
पटना
chhath puja in jail

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

तेजस्वी यादव

Published on:

24 Oct 2025 12:02 pm

Hindi News / Bihar / Patna / क्या होता है जंगलराज? तेजस्वी यादव ने खुद बताया मतलब, पीएम-सीएम से भी पूछा सवाल

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Chhath Puja 2025, Nahay Khay: नहाए खाय के साथ छठ पूजा होता है शुरू, जानिए तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम

chhath puja 2025, chhath puja 2025 date, chhath puja 2025 kab hai,
धर्म और अध्यात्म

‘अब्दुल तू चुप बैठ, वरना BJP आ जाएगी’, तेजस्वी-सहनी गठजोड़ पर भड़की ओवैसी की पार्टी

bihar election
पटना

Chhath Puja: पटना की बेऊर जेल में भी गूंजेंगे छठ गीत, 34 कैदी मनाएंगे महापर्व, तालाब में देंगे अर्घ्य

chhath puja in jail
पटना

बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में आरएसएस के प्रत्याशी, जानें कौन कहां से लड़ रहे चुनाव

पटना

तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने का दिवाली से है कनेक्शन, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.