Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Chhath Puja: पटना की बेऊर जेल में भी गूंजेंगे छठ गीत, 34 कैदी मनाएंगे महापर्व, तालाब में देंगे अर्घ्य

Chhath Puja: दिवाली के बाद से ही शहर और गांवों की गलियों में छठ पर्व की गूंज सुनाई देने लगी है। हर तरफ छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। इस बार पटना की बेउर जेल में भी छठ पर्व की खास तैयारियां चल रही हैं। जेल में 34 कैदी छठ मनाएंगे।

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 24, 2025

chhath puja in jail

image for representation

Chhath Puja: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की रौनक अब जेल की दीवारों के भीतर भी दिखाई देगी। पटना की बेऊर आदर्श कारा में इस बार भी बंदियों के बीच छठ महापर्व की तैयारी जोर-शोर से चल रही है। जेल प्रशासन ने इस अवसर पर 34 बंदियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। इनमें 14 महिला और 20 पुरुष व्रती शामिल हैं। सभी बंदी पारंपरिक तरीके से भगवान सूर्य की उपासना करेंगे और कारा परिसर के ही तालाब में अर्घ्य देंगे।

नहाय-खाय से शुरू होगी पूजा

जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा ने बताया कि 25 अक्टूबर, यानी शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ छठ पर्व की शुरुआत होगी। व्रत करने वाले बंदियों के लिए प्रशासन ने पूजन सामग्री, नए वस्त्र, और भोग-प्रसाद की विशेष व्यवस्था की है। महिला बंदियों के लिए नई साड़ियों और उनके बच्चों के लिए नए कपड़ों का भी प्रबंध किया गया है। जेल अधीक्षक ने कहा, “छठ बिहार की आत्मा से जुड़ा पर्व है। यह सिर्फ पूजा नहीं, आत्मशुद्धि और समर्पण का प्रतीक है। बंदियों की श्रद्धा देखकर गर्व होता है कि आस्था की लौ सलाखों के भीतर भी जलती है।”

कद्दू-भात से लेकर खरना का प्रसाद तक, सब कुछ तैयार

कारा प्रशासन ने बताया कि नहाय-खाय के दिन सभी कैदियों को कद्दू-चावल (कद्दू-भात) प्रसाद के रूप में दिया जाएगा। इसके बाद खरना के दिन विशेष रूप से गुड़-चावल की खीर और रोटी का प्रसाद वितरित किया जाएगा। छठ व्रत करने वाले बंदियों के लिए साफ-सफाई, पूजा स्थल सजावट और जलस्रोत की तैयारी पूरी कर ली गई है।

महिला बंदियों में सबसे अधिक उत्सुकता

महिला वार्ड में छठ की तैयारियां सबसे जोरों पर हैं। बंदियों ने खुद अपने हाथों से पूजा स्थल सजाने, दीप सजाने और घी-दीप जलाने की तैयारी शुरू कर दी है। कई महिला बंदियों ने बताया कि उन्हें अपने परिवार और बच्चों की याद तो आती है, लेकिन जेल प्रशासन की इस पहल से उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वे घर की छत पर छठ घाट सजा रही हों।

ये भी पढ़ें

कौन था सिग्मा गैंग का रंजन पाठक? बिहार का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो दिल्ली एनकाउंटर में मारा गया
पटना
रंजन पाठक एनकाउंटर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

24 Oct 2025 10:20 am

Hindi News / Bihar / Patna / Chhath Puja: पटना की बेऊर जेल में भी गूंजेंगे छठ गीत, 34 कैदी मनाएंगे महापर्व, तालाब में देंगे अर्घ्य

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘अब्दुल तू चुप बैठ, वरना BJP आ जाएगी’, तेजस्वी-सहनी गठजोड़ पर भड़की ओवैसी की पार्टी

bihar election
पटना

बिहार चुनाव 2025: कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में आरएसएस के प्रत्याशी, जानें कौन कहां से लड़ रहे चुनाव

पटना

तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने का दिवाली से है कनेक्शन, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

राष्ट्रीय

मुकेश सहनी बिहार में RJD-कांग्रेस के लिए क्यों हैं इतने VIP? महागठबंधन को बनाना पड़ा डिप्टी CM का चेहरा

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव: मैथिली ठाकुर ने ‘पाग’ में खाया मखाना, BJP विधायक ने फेंका पाग, वीडियो वायरल

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.