Chhath Puja: पटना की बेऊर जेल में भी गूंजेंगे छठ गीत, 34 कैदी मनाएंगे महापर्व, तालाब में देंगे अर्घ्य

जेल अधीक्षक नीरज कुमार झा ने बताया कि 25 अक्टूबर, यानी शुक्रवार से नहाय-खाय के साथ छठ पर्व की शुरुआत होगी। व्रत करने वाले बंदियों के लिए प्रशासन ने पूजन सामग्री, नए वस्त्र, और भोग-प्रसाद की विशेष व्यवस्था की है। महिला बंदियों के लिए नई साड़ियों और उनके बच्चों के लिए नए कपड़ों का भी प्रबंध किया गया है। जेल अधीक्षक ने कहा, “छठ बिहार की आत्मा से जुड़ा पर्व है। यह सिर्फ पूजा नहीं, आत्मशुद्धि और समर्पण का प्रतीक है। बंदियों की श्रद्धा देखकर गर्व होता है कि आस्था की लौ सलाखों के भीतर भी जलती है।”