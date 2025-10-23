Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

कौन था सिग्मा गैंग का रंजन पाठक? बिहार का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो दिल्ली एनकाउंटर में मारा गया

दिल्ली के रोहिणी में पुलिस एनकाउंटर में बिहार का मोस्ट वांटेड रंजन पाठक मारा गया। इसके साथ ही उसके तीन अन्य साथी को भी पुलिस ने मार गिराया। ये सभी सिग्मा गैंग के सदस्य थे और इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 23, 2025

रंजन पाठक एनकाउंटर

रंजन पाठक एनकाउंटर

बिहार के सीतामढ़ी जिले से निकलकर अपराध की दुनिया में खौफ का दूसरा नाम बन चुका रंजन पाठक उर्फ रंजन बाबा आखिरकार पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुधवार की देर रात एनकाउंटर में रंजन पाठक को ढेर कर दिया। उसके साथ उसके तीन शूटर भी मारे गए, जिनके पास से एके-47 और दो विदेशी पिस्टल बरामद हुई हैं।

यह एनकाउंटर दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुआ, जहां दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि सिग्मा गैंग का सरगना रंजन अपने साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात की साजिश रचने आया है। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन रंजन ने गाड़ी से उतरते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वह मौके पर ही ढेर हो गया।

कौन था रंजन पाठक?

सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र का रहने वाला रंजन पाठक उम्र में महज 25 साल का था, लेकिन खौफ में किसी पुराने डॉन से कम नहीं था। उसने कुछ ही वर्षों में बिहार से लेकर नेपाल बॉर्डर तक सिग्मा गैंग नाम से एक खूंखार गिरोह खड़ा कर लिया था। इस गैंग का कारोबार था सुपारी किलिंग, अपहरण, रंगदारी वसूलना और हथियारों की तस्करी। रंजन ने पुलिस पर भी कई बार हमला किया था। उसके खिलाफ बिहार के अलग-अलग जिलों में 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और दरभंगा जिलों में उसका आतंक ऐसा था कि व्यापारी और ठेकेदार रात में सड़क पर निकलने से डरते थे।

सिग्मा गैंग का नेटवर्क

सिग्मा गैंग का नाम रंजन ने कॉलेज के दिनों में रखा था। शुरू में यह गैंग स्थानीय स्तर पर जमीन कब्जाने और रंगदारी वसूलने का काम करता था। धीरे-धीरे इसमें नेपाल के बदमाश और बिहार के कुख्यात अपराधी भी जुड़ते गए। रंजन का गैंग खास तौर पर नेपाल सीमा के पास काम करता था, जिससे उसे भागने और छिपने में आसानी होती थी। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक, गैंग के पास आधुनिक हथियार, विदेशी कारें और नेपाल में ठिकाने तक बने हुए थे।

रंजन पाठक ने पिछले साल सोशल मीडिया पर खुद को युवा समाजसेवी और दलित अधिकार कार्यकर्ता बताना भी शुरू किया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वह कुछ स्थानीय नेताओं से संपर्क में था जो उसके गैंग से सुरक्षा या वोटिंग में मदद लेते थे। हालांकि, जैसे-जैसे उसकी हिंसक गतिविधियाँ बढ़ीं, बिहार पुलिस ने उसे मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया।

दिल्ली में अंत, खौफ का साम्राज्य खत्म

रंजन पाठक पर बिहार पुलिस ने पहले 25000 और फिर 50000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। उसके दिल्ली आने की सूचना खुफिया विभाग को कुछ दिन पहले ही मिली थी। कहा जा रहा है कि वह दिल्ली में किसी बड़े कारोबारी से रंगदारी वसूलने की फिराक में था। जब पुलिस ने नजफगढ़ में घेराबंदी की, तो रंजन ने अपनी AK-47 से करीब 30 राउंड फायर किए। जवाब में पुलिस ने पलटवार किया और कुछ ही मिनटों में उसका खौफनाक सफर खत्म हो गया।

ये भी पढ़ें

Chhath Puja: छठ महापर्व पर पटना में बदला रहेगा ट्रैफिक, जानिए दो दिन कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद
पटना
Traffic diversion

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

23 Oct 2025 11:33 am

Hindi News / Bihar / Patna / कौन था सिग्मा गैंग का रंजन पाठक? बिहार का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो दिल्ली एनकाउंटर में मारा गया

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: तेजस्वी यादव होंगे सीएम फेस, मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री… महागठबंधन ने कर दिया ऐलान

बिहार चुनाव 2025
पटना

क्या तेजस्वी यादव ही होंगे महागठबंधन के सीएम फेस? BJP, JDU, RJD और कांग्रेस ने जानें क्या कहा

tejashwi yadav
पटना

महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फेस पर तेजस्वी के नाम पर लगेगी मुहर, जारी होगा साझा घोषणा पत्र, फ्रेंडली फाइट पर पढ़िए क्या है अपडेट

पटना

पटना के बेउर जेल में सुबह-सुबह औचक छापेमारी, पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले मोबाइल और अन्य आपत्तिजनक सामान

बेउर जेल
पटना

Chhath Puja: छठ महापर्व पर पटना में बदला रहेगा ट्रैफिक, जानिए दो दिन कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

Traffic diversion
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.