कौन था सिग्मा गैंग का रंजन पाठक? बिहार का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जो दिल्ली एनकाउंटर में मारा गया

सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र का रहने वाला रंजन पाठक उम्र में महज 25 साल का था, लेकिन खौफ में किसी पुराने डॉन से कम नहीं था। उसने कुछ ही वर्षों में बिहार से लेकर नेपाल बॉर्डर तक सिग्मा गैंग नाम से एक खूंखार गिरोह खड़ा कर लिया था। इस गैंग का कारोबार था सुपारी किलिंग, अपहरण, रंगदारी वसूलना और हथियारों की तस्करी। रंजन ने पुलिस पर भी कई बार हमला किया था। उसके खिलाफ बिहार के अलग-अलग जिलों में 35 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और दरभंगा जिलों में उसका आतंक ऐसा था कि व्यापारी और ठेकेदार रात में सड़क पर निकलने से डरते थे।