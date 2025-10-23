Patrika LogoSwitch to English

पटना

Chhath Puja: छठ महापर्व पर पटना में बदला रहेगा ट्रैफिक, जानिए दो दिन कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

Chhath Puja: छठ महापर्व पर व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पटना शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई मार्गों पर गाड़ियों नहीं चलेंगी और कई जगह रास्ते डायवर्ट किए गए हैं। जानिए कहां क्या बदला रहेगा। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 23, 2025

Traffic diversion

Traffic diversion

Chhath Puja: दीपावली के बाद अब पूरा बिहार छठ महापर्व की तैयारियों में जुट गया है। राजधानी पटना में घाटों की सफाई और सजावट जोरों पर है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 27 और 28 अक्टूबर को पटना ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन का बड़ा ऐलान किया है। प्रशासन ने कहा है कि इन दो दिनों में जेपी गंगा पथ और अशोक राजपथ समेत कई मुख्य सड़कों पर सामान्य वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहेगा।

दो चरणों में लागू होगा ट्रैफिक डायवर्जन

ट्रैफिक व्यवस्था दो चरणों में लागू की जाएगी। इस दौरान पाबंदियों से केवल अग्निशामक वाहन, एंबुलेंस, मरीजों से जुड़े वाहन, शव वाहन और छठ व्रतियों के वाहन को ही छूट दी जाएगी।

  • पहला चरण: 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक या सड़कों पर भीड़ सामान्य होने तक रहेगा।
  • दूसरा चरण: 28 अक्टूबर को रात 2 बजे से सुबह 8 बजे तक या यातायात सामान्य होने तक जारी रहेगा।

अशोक राजपथ पर सबसे सख्त व्यवस्था

पटना के सबसे व्यस्त मार्ग अशोक राजपथ पर छठ के दौरान सबसे कड़ी व्यवस्था की गई है। कारगिल चौक से दीदारगंज तक किसी भी सामान्य वाहन का परिचालन नहीं होगा। व्रतियों के लिए खजांची रोड से प्रवेश की अनुमति दी गई है। वे अपनी गाड़ियां पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज परिसर में पार्क कर सकेंगे। वहीं, कारगिल चौक से शाहपुर की ओर छठ व्रतियों के वाहन सामान्य रूप से चल सकेंगे।

व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की खास व्यवस्था

पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के कई हिस्सों में पार्किंग स्थल बनाए हैं। गायघाट जाने वाले व्रतियों के वाहन कंगन घाट, चौक थाना मोड़, सिटी स्कूल और मंगल तालाब परिसर में पार्क होंगे। धनकी मोड़, शीतला माता मंदिर और बिस्कोमान गोलंबर की ओर आने वाले वाहन हथिया बागान, लोहा गोदाम और मेडाज हॉस्पिटल के पास पार्क किए जाएंगे। पटना साहिब स्टेशन के पास भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, खासकर चौक शिकारपुर आरओबी से पूरब जाने वाले वाहनों के लिए।

जेपी गंगा पथ पर रहेगा नो-एंट्री

27 और 28 अक्टूबर को दीघा गोलंबर से दीदारगंज तक दोनों लेन में वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी वाहन को पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। जो वाहन दीघा गोलंबर से मार्ग बदलेंगे या यू-टर्न लेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीघा पहुंचने वाले वाहन एलसीटी अंडरपास से बाहर निकलेंगे।

जेपी सेतु और कुर्जी-बांस घाट मार्ग पर भी पाबंदी

जेपी गंगा सेतु पर 27 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक और 28 अक्टूबर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक पटना की ओर ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा। बस, ट्रक और हाईवा जैसे भारी वाहनों को पुल पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सोनपुर या हाजीपुर जाने के लिए महात्मा गांधी सेतु का उपयोग करें। कुर्जी और बांस घाट के लिए आने वाले वाहनों को गंगापथ के नीचे बने अंडरपास से होकर पार्किंग तक जाने की व्यवस्था की गई है।

सुरक्षा और सुविधा दोनों पर रहेगा फोकस

छठ के दौरान घाटों पर भारी भीड़ जुटती है, इसलिए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल, डाइवर्स, स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी तैनात करने का निर्देश दिया है। पटना ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी रूट और गाइडलाइन का पालन करें।

