Chhath Puja: छठ महापर्व पर पटना में बदला रहेगा ट्रैफिक, जानिए दो दिन कौन-कौन से रास्ते रहेंगे बंद

जेपी गंगा सेतु पर 27 अक्टूबर दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक और 28 अक्टूबर सुबह 3 बजे से 6 बजे तक पटना की ओर ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहेगा। बस, ट्रक और हाईवा जैसे भारी वाहनों को पुल पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सोनपुर या हाजीपुर जाने के लिए महात्मा गांधी सेतु का उपयोग करें। कुर्जी और बांस घाट के लिए आने वाले वाहनों को गंगापथ के नीचे बने अंडरपास से होकर पार्किंग तक जाने की व्यवस्था की गई है।