Bihar weather: दिवाली-छठ पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम?, IMD ने दे दिए ये संकेत…

मौसम विभाग के अनुसर दिवाली की रात आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। दिन में हल्की धूप होगी लेकिन गर्मी महसूस नहीं होगी। रात में ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट आएगी। बिहार में दिन का अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जबकि रात का न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों उत्तर-पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने की वजह से पटना, गया, नालंदा, कैमूर, भागलपुर जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।