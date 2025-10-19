Bihar weather: दिवाली-छठ पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम?, IMD ने दे दिए ये संकेत…

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! Image Source - Social Media 'X'
मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बिहार में इस बार दिवाली और छठ में मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिवाली में तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन छठ के दिन बिहार के कुछ जिलों में बारिश होगी। इस दौरान दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंडक रहेगा। आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में फिलहाल कोहरे या वर्षा का कोई खतरा नहीं दिख रहा। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है।
बिहार में 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। इससे पहले कई जिलों में सुबह और देर रात को हल्का कोहरा और धुंध नजर आयेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से शहर सुबह-सुबह कोहरे की चादर में लिपटा नजर आने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में उतार-चढ़ाव दिखेगा।
मौसम विभाग के अनुसर दिवाली की रात आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। दिन में हल्की धूप होगी लेकिन गर्मी महसूस नहीं होगी। रात में ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट आएगी। बिहार में दिन का अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जबकि रात का न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों उत्तर-पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने की वजह से पटना, गया, नालंदा, कैमूर, भागलपुर जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।
पटना सहित कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तीन अंकों में पहुंचा हुआ है। दीपावली की रात पटाखों से हवा में स्मॉग को लेकर प्रशासन के सामने मौसम में प्रदूषण का चिंता बना हुआ है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से पटाखों की बिक्री पर रोक लगी हुई है। इसके साथ ही प्रशासन ने रात 8 से 10 बजे तक ही आम लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। इसके साथ ही हरित पटाखों के इस्तेमाल का निर्देश दिया गया है।
छठ की रात में औसत तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह और शाम की हल्की ठंडक से पूजा-अर्चना और घाटों पर होने वाले आयोजनों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मौसम विभाग ने हल्की बारिश को लेकर संभावना व्यक्त किया है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम दर्ज किया गया है।
