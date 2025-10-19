Patrika LogoSwitch to English

Bihar weather: दिवाली-छठ पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम?, IMD ने दे दिए ये संकेत…

Bihar Weather बिहार में मॉनसून की विदाई के साथ ही हल्की धुंध और शाम को ठंडक महसूस होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार, इस साल ला-नीना प्रभाव के चलते ठंड सामान्य से पहले और अधिक पड़ने की संभावना है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 19, 2025

up weather alert heavy rain yellow warning uttar pradesh

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! Image Source - Social Media 'X'

मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि बिहार में इस बार दिवाली और छठ में मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिवाली में तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन छठ के दिन बिहार के कुछ जिलों में बारिश होगी। इस दौरान दिन में हल्की गर्मी और रात में हल्की ठंडक रहेगा। आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में फिलहाल कोहरे या वर्षा का कोई खतरा नहीं दिख रहा। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है।

सुबह-शाम बढ़ी ठंडक

बिहार में 20 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। इससे पहले कई जिलों में सुबह और देर रात को हल्का कोहरा और धुंध नजर आयेगा। न्यूनतम तापमान में गिरावट की वजह से शहर सुबह-सुबह कोहरे की चादर में लिपटा नजर आने लगा है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में उतार-चढ़ाव दिखेगा।

दिवाली पर साफ रहेगा आसमान

मौसम विभाग के अनुसर दिवाली की रात आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। दिन में हल्की धूप होगी लेकिन गर्मी महसूस नहीं होगी। रात में ठंडी हवाओं के असर से तापमान में गिरावट आएगी। बिहार में दिन का अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जबकि रात का न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों उत्तर-पश्चिमी हवाएं सक्रिय होने की वजह से पटना, गया, नालंदा, कैमूर, भागलपुर जैसे इलाकों में न्यूनतम तापमान 18-20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।

AQI बढ़ने की आशंका

पटना सहित कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स तीन अंकों में पहुंचा हुआ है। दीपावली की रात पटाखों से हवा में स्मॉग को लेकर प्रशासन के सामने मौसम में प्रदूषण का चिंता बना हुआ है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से पटाखों की बिक्री पर रोक लगी हुई है। इसके साथ ही प्रशासन ने रात 8 से 10 बजे तक ही आम लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है। इसके साथ ही हरित पटाखों के इस्तेमाल का निर्देश दिया गया है।

छठ व्रतियों के लिए अनुकूल मौसम

छठ की रात में औसत तापमान 17 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह और शाम की हल्की ठंडक से पूजा-अर्चना और घाटों पर होने वाले आयोजनों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मौसम विभाग ने हल्की बारिश को लेकर संभावना व्यक्त किया है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री कम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम दर्ज किया गया है।

बिहार विधानसभा चुनाव: मढ़ौरा से चिराग की कैंडिडेट सीमा का नॉमिनेशन रिजेक्ट, चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका
पटना
image

Bihar news

Updated on:

19 Oct 2025 09:11 am

Published on:

19 Oct 2025 09:10 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar weather: दिवाली-छठ पर कैसा रहेगा बिहार का मौसम?, IMD ने दे दिए ये संकेत…

पटना

बिहार न्यूज़

