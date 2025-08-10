Bihar Weather: बिहार में इन पांच जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार पटना में रविवार को बादल छाये रहेंगे। इस दौरान एक-दो स्थानों पर ठनका गिरने की भी संभावना है। शनिवार को पटना में सुबह से बादल छाये रहे। राजधानी के कई इलाकों में हल्के स्तर की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पटना में 6.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बावजूद अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 32.3 और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।