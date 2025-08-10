10 अगस्त 2025,

रविवार

पटना

Bihar Weather: बिहार में इन पांच जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather बिहार में रविवार को पांच जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर ठनका गिरने की संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 10, 2025

weather alert
weather alert

Bihar Weather: बिहार में रविवार को भी मौसम का मिजाजा बदला रहेगा। पांच जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर आज बिजली व ठनका गिरने की भी संभावना है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है।

इन जिलों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पांच जिलों सुपौल, अररिया, किशनगंज, गयाजी और नवादा जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्व भागों के जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली व ठनका गिरने की संभावना है। इधर, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के उम्मीद है।

कैसा रहेगा शनिवार को मौसम

पटना सहित 12 जिलों में इधर शनिवार को हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। सबसे अधिका मुजफ्फरपुर में 46.2 मिलीमीटर बारिश हुई। बिहार में सबसे अधिक तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस शेखपुरा में और सबसे कम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस बांका में दर्ज किया गया।

राजधानी में 6.8 एमएम बारिश दर्ज की गई

मौसम विभाग के अनुसार पटना में रविवार को बादल छाये रहेंगे। इस दौरान एक-दो स्थानों पर ठनका गिरने की भी संभावना है। शनिवार को पटना में सुबह से बादल छाये रहे। राजधानी के कई इलाकों में हल्के स्तर की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार पटना में 6.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बावजूद अधिकतम तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 32.3 और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

#WeatherNews

Published on:

10 Aug 2025 08:30 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में इन पांच जिलों में होगी झमाझम बारिश, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा मौसम

