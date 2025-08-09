Bihar Weather: बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा पटना से किशनगंज तक का मौसम?

Bihar Weather बिहार में शनिवार को पटना से किशनगंज तक झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त को बिहार में आंधी-ठनका के साथ झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहीं येलो अलर्ट, कहीं ऑरेंज तो कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर एवं पूर्वी बिहार और कोसी-सीमांचल में शनिवार को भारी बारिश की संभावना है। हालांकि, दक्षिण बिहार में मॉनसून संबंधी गतिविधियां थोड़ी कम रहेंगी। पटना में तो शनिवार की सुबह से ही बारिश हो रही है।