Bihar Weather: बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट, जानें अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा पटना से किशनगंज तक का मौसम?

Bihar Weather बिहार में शनिवार को पटना से किशनगंज तक झमाझम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 अगस्त को बिहार में आंधी-ठनका के साथ झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहीं येलो अलर्ट, कहीं ऑरेंज तो कहीं पर रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर एवं पूर्वी बिहार और कोसी-सीमांचल में शनिवार को भारी बारिश की संभावना है। हालांकि, दक्षिण बिहार में मॉनसून संबंधी गतिविधियां थोड़ी कम रहेंगी। पटना में तो शनिवार की सुबह से ही बारिश हो रही है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को बक्सर, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कुछ स्थानों पर तेज
हवा के साथ- साथ बारिश और कहीं-कहीं ठनका गिरने (वज्रपात) का भी खतरा है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 24 घंटे में किशनगंज, अररिया, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में भारी बारिश की संभावना है। इस क्षेत्र में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। अगले दो-तीन दिन उत्तर एवं पूर्वी बिहार, सीमांचल, कोसी में अच्छी बरसात होती रहेगी।