Bihar Weather: बिहार में अगले तीन घंटे में होगी इन जिलों में बारिश, जानें कैसा रहेगा अपने शहर का हाल

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक बारिश होगी। मौसम में किसी प्रकार का बदलाव के आसार नहीं है। प्रदेश में हल्की व भारी वर्षा की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान पटना, किशनगंज जिले में भारी वर्षा की संभावना है। जबकि मध्य एवं पूर्वी भागों के अधिसंख्य भागों में 30-40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है।