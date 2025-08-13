Bihar Flood: बागमती, कोसी और महानंदा नदियों का तांडव, डूब गए 17 जिला, जानें गंगा और सोन नदियों का हाल

Bihar Flood बिहार में मंगलवार को बाढ़ का कहर दिखा। 17 जिला के करीब 17 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविर में अपना दिन गुजार रहे हैं। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, पुनपुन और घाघरा नदियां मंगलवार को भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन, राहत देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ नदियों के जलस्तर में कमी का रुख है। जल संसाधन विभाग ने अपने सभी तटबंधों को सुरक्षित होने का दावा किया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पटना के दीघाघाट में गंगा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 34 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह आठ बजे तक 34 सेंमी कमी की संभावना है। इसी प्रकार पटना के गांधीघाट में गंगा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 85 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह आठ बजे तक 29 सेंमी कमी की संभावना है।