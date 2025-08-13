13 अगस्त 2025,

बुधवार

पटना

Bihar Flood: बागमती, कोसी और महानंदा नदियों का तांडव, डूब गए 17 जिला, जानें गंगा और सोन नदियों का हाल

Bihar Flood बिहार में बाढ़ का कहर मंगलवार को भी जारी रहा। बिहार के 17 जिला के करीब 17 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। राहत की बात यह है कि कई नदियों का बुधवार को जल स्तर कम होने की संभावना है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 13, 2025

Bihar Flood
ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने के बाद पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाते ग्रामीण। फोटो- ANI

Bihar Flood बिहार में मंगलवार को बाढ़ का कहर दिखा। 17 जिला के करीब 17 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोग राहत शिविर में अपना दिन गुजार रहे हैं। गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, पुनपुन और घाघरा नदियां मंगलवार को भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। लेकिन, राहत देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ नदियों के जलस्तर में कमी का रुख है। जल संसाधन विभाग ने अपने सभी तटबंधों को सुरक्षित होने का दावा किया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार पटना के दीघाघाट में गंगा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 34 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह आठ बजे तक 34 सेंमी कमी की संभावना है। इसी प्रकार पटना के गांधीघाट में गंगा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 85 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह आठ बजे तक 29 सेंमी कमी की संभावना है।

पटना में गंगा का जल स्तर कमा

पटना जिले के हाथीदाह में गंगा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 115 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह आठ बजे तक 21 सेंमी कमी की संभावना है। मुंगेर में गंगा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 40 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह आठ बजे तक 28 सेंमी कमी की संभावना है। भागलपुर में गंगा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 93 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार अपराह्न चार बजे तक 25 सेंमी कमी की संभावना है। कहलगांव में गंगा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 169 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार रात 10 बजे तक 32 सेंमी कमी की संभावना है.

सोन खतरे के निशान से 48 सेंमी ऊपर

पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 85 सेंमी ऊपर थी. इसमें बुधवार सुबह आठ बजे तक 90 सेंमी कमी की संभावना है. पटना के मनेर में सोन नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 48 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह आठ बजे तक 28 सेंमी कमी की संभावना है। सीवान के दरौली में घाघरा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 29 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह आठ बजे तक नौ सेंमी कमी की संभावना है।

बूढ़ी गंडक नदी का भी जल स्तर कम हुआ

सीवान के गंगपुर सिसवन में घाघरा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 18 सेंमी ऊपर थी। इसमें कमी की संभावना है। गोपालगंज जिले के डुमरियाघाट में गंडक नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से चार सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह छह बजे तक 19 सेंमी वृद्धि की संभावना है। खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 189 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह छह बजे तक 17 सेंमी कमी की संभावना है।

बागमती, कोसी और महानंदा नदियां

मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में बागमती नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 40 सेंमी ऊपर थी। इसमें वृद्धि की संभावना है। सुपौल जिले के बसुआ में कोसी नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 76 सेंमी नीचे थी। इसमें वृद्धि की संभावना है। खगड़िया जिले के बलतारा में कोसी नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 91 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह छह बजे तक 10 सेंमी वृद्धि की संभावना है। कटिहार जिले के कुरसेला में कोसी नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 154 सेंमी ऊपर थी। इसमें बुधवार सुबह छह बजे तक 10 सेंमी कमी की संभावना है। पूर्णिया जिले के देगराघाट में महानंदा नदी मंगलवार सुबह छह बजे खतरे के निशान से 76 सेंमी नीचे थी। इसमें बुधवार सुबह छह बजे तक 21 सेंमी वृद्धि की संभावना है।

Updated on:

12 Aug 2025 10:36 pm

Published on:

13 Aug 2025 02:47 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Flood: बागमती, कोसी और महानंदा नदियों का तांडव, डूब गए 17 जिला, जानें गंगा और सोन नदियों का हाल

