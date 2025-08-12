Bihar Flood: बिहार के नवगछिया रंगरा के साधोपुर में जमींदारी बांध टूटा, बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसा

Bihar Flood बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच नवगछिया के रंगरा प्रखंड के साधोपुर में जमींदारी बांध टूटने की सूचना है। सूत्रों का कहना है कि बांध टूट जाने से कोसी नदी का पानी तेजी से निचले इलाकों में फैल गया है। इससे आसपास के गांवों में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। साधोपुर, बनिया और भवानीपुर की बस्तियां पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गई हैं।
स्थानीय लोगों ने इसको लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बांध पर पिछले कई दिनों से दबाव था। लेकिन मरम्मत के लिए प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके कारण ही बांध का एक बड़ा हिस्सा अचानक से टूट गया। जिससे भारी मात्रा में पानी साधोपुर की ओर बढ़ गया। बाढ़ के पानी के तेज बहाव की चपेट में घर, खेत और सड़क आ गए हैं।
आस पास के लोगों का कहना है कि यदि पानी का बहाव इसी गति से जारी रहा तो कुछ ही घंटों में नवगछिया शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 भी प्रभावित हो सकते हैं। हालात से डरकर गांवों से पलायन शुरू हो गया है। अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों रखना शुरू कर दिए हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग के साथ साथ पशुपालक सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। मवेशियों को बचाने में भारी परेशानी हो रही है।