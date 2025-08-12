Bihar Flood: बिहार के नवगछिया रंगरा के साधोपुर में जमींदारी बांध टूटा, बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसा

आस पास के लोगों का कहना है कि यदि पानी का बहाव इसी गति से जारी रहा तो कुछ ही घंटों में नवगछिया शहर और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 भी प्रभावित हो सकते हैं। हालात से डरकर गांवों से पलायन शुरू हो गया है। अपने घरों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों रखना शुरू कर दिए हैं। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग के साथ साथ पशुपालक सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। मवेशियों को बचाने में भारी परेशानी हो रही है।