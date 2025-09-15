Patrika LogoSwitch to English

पटना

बिहार में अगले 96 घंटे होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन जिलों को लेकर IMD ने दी चेतावनी

Bihar Weather बिहार में अगले 96 घंटे तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को बारिश में घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज (सोमवार 15 सितंबर) बिहार के 19 जिलों में बारिश होने की संभावना है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 15, 2025

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (IANS)

Bihar Weather बिहार में अगले 96 घंटे तक झमाझम बारिश होगी। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के सभी 19 जिलों में सोमवार से गुरुवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें आठ जिलों में अत्यधिक बारिश होने की संभावना है। वहीं, सोमवार को राज्य भर में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है। इधर, रविवार को राज्य के 35 जिलों में बारिश हुई। इस दौरान 11.5 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड किया गया।

इन शहरों में होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के किशनगंज, अररिया, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली, छपरा, समस्तीपुर और खगड़िया जिले में एक-दो स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होने की संभावना है। जबकि पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, आरा, मुजफ्फरपुर, शेखपुरा, किशनगंज, अररिया, सुपौल वैशाली, छपरा, समस्तीपुर व खगड़िया के एक या दो स्थानों पर बारिश हो सकती है।

पटना में कैसा रहेगा मौसम

पटना में शनिवार की रात से बारिश हो रही है। सोमवार को बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज-तड़क के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण पटना के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बादल छाए रहने और बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

प्रमुख शहरों में वर्षा की स्थिति

किशनगंज के ठाकुरगंज में 221.6 मिमी, पोठिहा में 152.6 मिमी, सहरसा के सौर बाजार में 146.4 मिमी, फारबिसगंज में 144.2 मिमी, किशनगंज के टेढ़ागाछ में 132.2 मिमी। मधेपुरा में 110.0 मिमी, किशनगंज के दिघलबैंक में 94.0 मिमी, सुपौल में 78.9 मिमी, अररिया के रानीगंज में 63.4 मिमी, पटना के मोकामा में 61.4 मिमी, सहरसा के सोनबरसा में 61.2 मिमी, पटना के पंडारक में 58.8 मिमी, किशनगंज में 57.8 मिमी।

Updated on:

15 Sept 2025 07:57 am

Published on:

15 Sept 2025 07:56 am

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार में अगले 96 घंटे होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन जिलों को लेकर IMD ने दी चेतावनी

