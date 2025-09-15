बिहार में अगले 96 घंटे होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, इन जिलों को लेकर IMD ने दी चेतावनी

पटना में शनिवार की रात से बारिश हो रही है। सोमवार को बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज-तड़क के साथ एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण पटना के लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बादल छाए रहने और बारिश होने के कारण अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। हालांकि न्यूनतम तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। पटना का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।