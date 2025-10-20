Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में दीपावली पर कैसा रहेगा मौसम, बारिश को लेकर आईएमडी शेयर किया ये अपडेट

Bihar Weather मौसम विभाग ने दीपावली को लेकर लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हुए बता दिया है कि मौसम कैसा रहेगा? इधर प्रशासन ने पटना में पटाखे फोड़ने का समय भी तय कर दिया है।

2 min read

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 20, 2025

up weather alert heavy rain yellow warning uttar pradesh

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी! Image Source - Social Media 'X'

Bihar Weather दीपावली पर बिहार में मौसम कैसा रहेगा?इसको लेकर मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट शेयर करते कहा है कि मौसम का मिजाज खुशनुमा बना रहेगा। बारिश नहीं होगी। गुलाबी ठंड का लोग आनंद लेंगे। मौसम विभाग ने कहा कि इस बार दिवाली के दिन यानी 20 अक्तूबर को मौसम पूरी तरह साफ और सुहावना रहने वाला है। सुबह हल्की ठंड और कोहरा के साथ हुआ। दोपहर में धूप भी खिली रहेगी। शाम होते ही फिर से हल्की ठंड का असर दिखेगा। हल्की हवा भी चलने की संभावना है। आईएमडी ने साफ कहा कि अब बारिश की कोई संभावना नहीं है।

रात में बढ़ेगी ठंडक

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश का अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जबकि न्यूनतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। इससे साफ है कि दिन में हल्की गर्मी रहेगी लेकिन रात में ठंडक का एहसास होगा।

मगध क्षेत्र में रातें ठंडी

आईएमडी के अनुसार, रविवार को सबसे कम नालंदा में न्यूनतम तापमान 19.6°C दर्ज किया गया। वहीं, सर्वाधिक अधिकतम तापमान 35.0°C दर्ज रिकार्ड किया गया। दक्षिण बिहार का मगध वाले क्षेत्र में न्यूनतम तापमान उत्तर भारत से कम है। इसकी वजह से मगध में ठंड पहले दस्तक देगा। जबकि उत्तर बिहार के इलाकों में अभी गर्मी का असर बना रहेगा।

बारिश की कोई संभावना नहीं

बिहार से मानसून की वापसी की वजह से बारिश नहीं होने की संभावना है। ऐसी कोई भी मौसमी सिस्टम भी एक्टिव नहीं है। जिससे बारिश होने की संभावना बने। इसको लेकर मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि राज्य में कहीं पर भी वर्षा की संभावना नहीं है। दीपावली की रात लोग मौसम की रुकावट के बिना अपना दीप जलाकर उत्सव मना सकेंगे। आसमान साफ रहेगा और हवा में हल्की ठंडक घुली रहेगी।

दीपावली के लिए मौसम फिट

दिपावली के दिन बारिश नहीं होने और तीखी धूप नहीं होने की वजह से लोग आरामदायक माहौल में पर्व मनायेंगे। पटाखों के धुएं और प्रदूषण की वजह से AQI थोड़ा बढ़ सकता है। इसीलिए पटना में पटाखे फोड़ने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक ही तय है।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दूसरे चरण के नामांकन से ठीक पहले पप्पू यादव ने क्यों लालू यादव से कहा ये 1990 का दौर नहीं है?
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

20 Oct 2025 08:40 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में दीपावली पर कैसा रहेगा मौसम, बारिश को लेकर आईएमडी शेयर किया ये अपडेट

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

Congress Candidates List: कांग्रेस की बिहार चुनाव को लेकर चौथी लिस्ट जारी, देखिए किसे कहां से मिला टिकट

Congress
पटना

बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जानें क्या है पूरा मामला

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: दूसरे चरण के नामांकन से ठीक पहले पप्पू यादव ने क्यों लालू यादव से कहा ये 1990 का दौर नहीं है?

पटना

Bihar Election 2025: निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगी राजद की यह कद्दावर नेत्री, विरोधी को टिकट देने पर कही ये बड़ी बात

राष्ट्रीय

पटना पुलिस ने पकड़ा करोड़ों का ड्रग्स नेटवर्क, 15,609 सूइयां, 13,000 नशीले टैबलेट बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार

पटना पुलिस की प्रेस कांफ्रेंस
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.