Bihar Weather: बिहार में दीपावली पर कैसा रहेगा मौसम, बारिश को लेकर आईएमडी शेयर किया ये अपडेट

Bihar Weather दीपावली पर बिहार में मौसम कैसा रहेगा?इसको लेकर मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट शेयर करते कहा है कि मौसम का मिजाज खुशनुमा बना रहेगा। बारिश नहीं होगी। गुलाबी ठंड का लोग आनंद लेंगे। मौसम विभाग ने कहा कि इस बार दिवाली के दिन यानी 20 अक्तूबर को मौसम पूरी तरह साफ और सुहावना रहने वाला है। सुबह हल्की ठंड और कोहरा के साथ हुआ। दोपहर में धूप भी खिली रहेगी। शाम होते ही फिर से हल्की ठंड का असर दिखेगा। हल्की हवा भी चलने की संभावना है। आईएमडी ने साफ कहा कि अब बारिश की कोई संभावना नहीं है।