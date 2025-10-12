Bihar Weather: बिहार में मानसून की विदाई से पहले ठंड ने दी दस्तक, दिन में गर्मी रात में हल्की ठंड का होने लगा अहसास

Bihar Weather: बिहार में मानसून की विदाई के साथ ही हल्की ठंड ने दस्त दे दिया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी तीन से चार दिनों में हो जाएगी। मानसून की विदाई की वजह से प्रदेश में बारिश में कमी आने के साथ प्रदेश का मौसम शुष्क व सामान्य बना हुआ है। दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है तो रात्रि के तापमान में मामूली गिरावट आयी है। इसकी वजह से लोगों को रात में हल्की ठंड का अहसास हो रहा है।