Bihar Weather: बिहार में ‘मोंथा’ चक्रवात का असर, इन जिलों में होगी बारिश; जानें अपने शहर का हाल

मौसम विभाग की ओर से किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार खरीफ फसलों को जल्द काटकर सुरक्षित जगह पर रख लें। खेतों में या खुले में रखे अनाज को किसी तरह ढक दें और जो किसान सब्जी वाली फसल कर रहे हैं वे कुछ दिनों के लिए खेतों में सिंचाई नहीं करें। इसके साथ ही लोगों से मौसम विभाग ने कहा है कि वे बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों या बिजली के खंभों के पास नहीं खड़े हों, घर में रहें और मोबाइल या अन्य बिजली के उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करें।