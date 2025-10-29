Bihar Weather: बिहार में ‘मोंथा’ चक्रवात का असर, इन जिलों में होगी बारिश; जानें अपने शहर का हाल

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। (Photo - ANI)
Bihar Weather: बिहार में बुधवार से एक नवंबर तक चक्रवाती तूफान मोंथा का प्रभाव रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान बारिश के साथ साथ 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। इसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों का अधिकतम तापमान चार डिग्री तक गिरने की संभावना है। लोगों को इस दौरान ठंड का भी एहसास होगा। पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को बादल छाये रहेंगे। जबकि गुरूवार को बिहार के 48 जिलों में बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कुछ जिलों में चक्रवाती तूफान मोंथा की वजह से बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, गयाजी, पश्चिमी-पूर्वी चंपारण,कैमूर, बांका, रोहतास, गया, शेखपुरा और नवादा को अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को बिहार के गयाजी, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हुई थी।
मौसम विभाग की ओर से किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी तैयार खरीफ फसलों को जल्द काटकर सुरक्षित जगह पर रख लें। खेतों में या खुले में रखे अनाज को किसी तरह ढक दें और जो किसान सब्जी वाली फसल कर रहे हैं वे कुछ दिनों के लिए खेतों में सिंचाई नहीं करें। इसके साथ ही लोगों से मौसम विभाग ने कहा है कि वे बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों या बिजली के खंभों के पास नहीं खड़े हों, घर में रहें और मोबाइल या अन्य बिजली के उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करें।
चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’बंगाल की खाड़ी से मंगलवार शाम को उठा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों से टकराना शुरू हो गया। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन्था तूफान में बदल गया है। इसकी वजह से आंध्र प्रदेश,ओडिशा और तेलंगाना में जन जीवन प्रभावित है। इसको देखते हुए 32 विमान और 27 ट्रेन सेवा रद्द कर दी गई है।
