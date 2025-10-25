Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार में छठ पूजा के दिन कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बारिश को लेकर शेयर किया अलर्ट…

Bihar Weather मौसम विभाग ने छठ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 से 28 अक्तूबर तक बिहार के कई जिलों में बारिश हो सकती है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 25, 2025

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, PC- ANI

Bihar Weather बिहार में छठ पूजा की तैयारी चल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में 26 से 28 अक्टूबर तक बूंदाबांदी होने की संभावना है। छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 26 अक्तूबर को खरना है।

मौसम विभाग के अनुसार खरना के साथ मौसम बदलने लगेगा। पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है 27 और 28 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि जिलों में सूर्य को अर्घ्य देने के समय भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 और 27 अक्टूबर को सबसे ज्यादा बारिश होगी। बारिश होने की स्थिति में घाटों पर फिसलन, जल भराव जैसी दिक्कतें होने की संभावना है।

बिहार में अगले तीन दिन होगी बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 26 अक्टूबर से बिहार के कई जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी 24 अक्टूबर से कम दबाव का केंद्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से बिहार के मौसम में आंशिक बदलाव की संभावना है। ऐसा हुआ तो बिहार की राजधानी पटना समेत गया, नालंदा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेरऔर खगड़िया में बादल छाए रहने की संभावना है।

बारिश से बढ़ेगी परेशानी

बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रशासन को छठ के लिए नदी और तालाब के घाटों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अर्घ्य देने के दौरान बारिश होने पर श्रद्धालुओं को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन की ओर से इस स्थिति को देखते हुए काफी तैयारी की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भी मौसम के अनुसार अपनी तैयारी करने की सलाह दी गई है। क्योंकि छठ पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, तालाब और नदियों के घाटों पर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे. अगर बारिश होती है तो घाटों पर फिसलन, जल भराव जैसी दिक्कतें आएगी।

ये भी पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव: कांग्रेस नेता ने फोटो शेयर कर बताया किस सीट पर कौन है आरएसएस प्रत्याशी…
पटना
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

25 Oct 2025 11:32 pm

Published on:

25 Oct 2025 11:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में छठ पूजा के दिन कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बारिश को लेकर शेयर किया अलर्ट…

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव के बीच राहुल गांधी ने वीडियो शेयर कर पूछा कहां है छठ पर चलने वाली 12,000 स्पेशल ट्रेनें?

Rahul Gandhi
पटना

तेजस्वी ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा- राज्य को गुजरात के हिस्से का 1 प्रतिशत भी नहीं मिला

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में एक नहीं चार डिप्टी सीएम होंगे, जानें कांग्रेस से कौन बनेगा उपमुख्यमंत्री ?

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस्मत आजमा रहे हैं ये सेलिब्रिटी, जानें किस पार्टी ने किसे दिया टिकट

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: मुस्लिम होगा दूसरा डिप्टी सीएम! तेजस्वी यादव ने दिए संकेत

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.