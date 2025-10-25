Bihar Weather: बिहार में छठ पूजा के दिन कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बारिश को लेकर शेयर किया अलर्ट…

बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रशासन को छठ के लिए नदी और तालाब के घाटों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अर्घ्य देने के दौरान बारिश होने पर श्रद्धालुओं को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन की ओर से इस स्थिति को देखते हुए काफी तैयारी की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भी मौसम के अनुसार अपनी तैयारी करने की सलाह दी गई है। क्योंकि छठ पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, तालाब और नदियों के घाटों पर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे. अगर बारिश होती है तो घाटों पर फिसलन, जल भराव जैसी दिक्कतें आएगी।