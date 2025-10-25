Bihar Weather: बिहार में छठ पूजा के दिन कैसा रहेगा मौसम? IMD ने बारिश को लेकर शेयर किया अलर्ट…

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, PC- ANI
Bihar Weather बिहार में छठ पूजा की तैयारी चल रही है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में 26 से 28 अक्टूबर तक बूंदाबांदी होने की संभावना है। छठ पूजा का महापर्व 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 26 अक्तूबर को खरना है।
मौसम विभाग के अनुसार खरना के साथ मौसम बदलने लगेगा। पिछले कुछ दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है 27 और 28 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि जिलों में सूर्य को अर्घ्य देने के समय भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 और 27 अक्टूबर को सबसे ज्यादा बारिश होगी। बारिश होने की स्थिति में घाटों पर फिसलन, जल भराव जैसी दिक्कतें होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 26 अक्टूबर से बिहार के कई जिलों में बूंदाबांदी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी 24 अक्टूबर से कम दबाव का केंद्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से बिहार के मौसम में आंशिक बदलाव की संभावना है। ऐसा हुआ तो बिहार की राजधानी पटना समेत गया, नालंदा, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेरऔर खगड़िया में बादल छाए रहने की संभावना है।
बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने प्रशासन को छठ के लिए नदी और तालाब के घाटों पर विशेष निगरानी रखने को कहा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अर्घ्य देने के दौरान बारिश होने पर श्रद्धालुओं को परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन की ओर से इस स्थिति को देखते हुए काफी तैयारी की गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को भी मौसम के अनुसार अपनी तैयारी करने की सलाह दी गई है। क्योंकि छठ पर्व के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, तालाब और नदियों के घाटों पर पहुंचकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करेंगे. अगर बारिश होती है तो घाटों पर फिसलन, जल भराव जैसी दिक्कतें आएगी।
