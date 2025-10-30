Bihar Weather:  ‘मोंथा’ तूफान ने बिहार में बदला मौसम का मिजाज, इन 25 शहरों में आज होगी भारी वर्षा, अलर्ट जारी

चक्रवातीय तूफान मोंथा कराएगा भारी बारिश। मौसम विभाग की चेतावनी।
Bihar Weather बिहार में 'मोंथा' तूफान का आज भी असर दिखेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर गुरुवार को 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बुधवार को भी बिहार में 'मोंथा' की वजह से पटना सहित 15 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई थी। मौसम विभाग की ओर से गुरूवार को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और सुपौल जिले में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि वैशाली, छपरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद व शिवहर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मोंथा तूफान के बिहार की सीमा में प्रवेश करने की वजह से बिहार में बारिश हो रही है। हालांकि बिहार में इसकी तीव्रता कुछ कम होकर यह ‘लो प्रेशर एरिया’ का रूप में प्रवेश किया है।
बिहार में गुरुवार को चक्रवाती तूफान ‘मोन्था’ की वजह से मौसम विभाग ने 25 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इसकी वजह से अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट संभव है। तेज हवा चलने की वजह से पूरे बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा और ठंडक बढ़ेगी। मौसम विभाग की ओर से अगले तीन दिन यानी 1 नवंबर तक बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में लोगों को इसको लेकर अगले 48 घंटे तक अलर्ट रहने को कहा गया है। बारिश में घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
अररिया और मधुबनी में बुधवार की देर रात झमाझम बारिश हुई। जबकि दिन में पटना समेत 12 जिलों में हल्की बारिश हुई थी। गोपालगंज, आरा, नालंदा, सुपौल, भागलपुर, छपरा और लखीसराय में भी हल्की बूंदाबांदी हुई थी।
