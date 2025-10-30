Bihar Weather:  ‘मोंथा’ तूफान ने बिहार में बदला मौसम का मिजाज, इन 25 शहरों में आज होगी भारी वर्षा, अलर्ट जारी

Bihar Weather बिहार में 'मोंथा' तूफान का आज भी असर दिखेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर गुरुवार को 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बुधवार को भी बिहार में 'मोंथा' की वजह से पटना सहित 15 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई थी। मौसम विभाग की ओर से गुरूवार को पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और सुपौल जिले में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि वैशाली, छपरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद व शिवहर समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मोंथा तूफान के बिहार की सीमा में प्रवेश करने की वजह से बिहार में बारिश हो रही है। हालांकि बिहार में इसकी तीव्रता कुछ कम होकर यह ‘लो प्रेशर एरिया’ का रूप में प्रवेश किया है।