Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, जबकि 18 जिलों में ठनका गिरने को लेकर अलर्ट जारी

Bihar Weather: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर बारिश होगी जबकि दक्षिण बिहार में वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, बेगूसराय समेत 18 जिलों में शुक्रवार को आंधी के साथ ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से 15 अगस्त को बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा बारिश बिहार के पश्चिमी चंपारण और गयाजी में होने की संभावना है।