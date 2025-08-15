Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी बारिश, जबकि 18 जिलों में ठनका गिरने को लेकर अलर्ट जारी

Bihar Weather: मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को उत्तर बिहार में कुछ जगहों पर बारिश होगी जबकि दक्षिण बिहार में वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, भागलपुर, पूर्णिया, गया, बेगूसराय समेत 18 जिलों में शुक्रवार को आंधी के साथ ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से 15 अगस्त को बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को सबसे ज्यादा बारिश बिहार के पश्चिमी चंपारण और गयाजी में होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त को सुबह से ही बादल छाया रहेंगे। इसके साथ ही पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले और मधुबनी जिले में हल्की बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर झोंके के साथ 30-40 प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। जबकि प्रदेश के कई जगहों पर मौसम पूरी तरह शुष्क और सामान्य बना रह सकता है।
मौसम विभाग ने उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्वी बिहार के कुछ ही जिलों में 15 अगस्त को अलर्ट जारी किया है। हालांकि, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी बिहार में यह एक-दो जगहों तक ही सीमित रहने की संभावना है।
बिहार के 5 जिलों में बुधवार को हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इस दौरान सबसे अधिक सहरसा में 2.1 मिलीमीटर पानी गिरा। जबकि राज्य के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। बिहार में सबसे ज्यादा पारा पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, सबसे कम 25 डिग्री सेल्सियस गयाजी और वैशाली में रहा।
पटना में गुरुवार की सुबह से ही आसमान साफ था। सूरज के तल्ख तेवर रहने के कारण राजधानी के अधिकतम तापमान में अचानक 4.9 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो गई। पटना का अधिकतम पारा 32.6 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।