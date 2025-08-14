Kal Ka Mausam: बिहार के इन जिलों में 15 अगस्त को होगी बारिश, जानें अगले दो दिन तक कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausamबिहार में पिछले तीन दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शु्क्रवार को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार 15 अगस्त को बिहार के कई जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से 15 अगस्त को बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ठनका और तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा बारिश बिहार के पश्चिमी चंपारण और गयाजी में होने की संभावना है।