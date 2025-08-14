Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Kal Ka Mausam: बिहार के इन जिलों में 15 अगस्त को होगी बारिश, जानें अगले दो दिन तक कैसा रहेगा मौसम

Kal Ka Mausam मौसम विभाग के अनुसार बिहार में कल 15 अगस्त को कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि दो जिल पश्चिमी चंपारण और गयाजी में झमाझम बारिश हो सकती है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 14, 2025

IMD big prediction Weather worse next 60 hours 14 and 15 August Monsoon Heavy to very heavy Rain Update
बारिश को लेकर मौसम विभाग का ताजा पूर्वानुमान। (फोटोः सोशल मीडिया)

Kal Ka Mausamबिहार में पिछले तीन दिनों से झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शु्क्रवार को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार 15 अगस्त को बिहार के कई जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग की ओर से 15 अगस्त को बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ठनका और तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा बारिश बिहार के पश्चिमी चंपारण और गयाजी में होने की संभावना है।

इन जिलों में होगी हल्की बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 15 अगस्त को सुबह से ही बादल छाया रहेंगे। इसके साथ ही पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, वैशाली, दरभंगा और मधुबनी जिले में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि प्रदेश के कई जगहों पर मौसम पूरी तरह शुष्क और सामान्य बना रह सकता है।

ये भी पढ़ें

Bihar Flood: शरणार्थियों की सुरक्षा में जुटी पुलिस, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का नीतिश कुमार ने भी लिया जायजा
पटना
Bihar Flood

इन भागों में एक्टिव रहेगा मानसून

मौसम विभाग ने उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्वी बिहार के कुछ ही जिलों में 15 अगस्त को अलर्ट जारी किया है। हालांकि, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्वी बिहार में यह एक-दो जगहों तक ही सीमित रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Bihar Weather: बिहार में अगले तीन घंटे में होगी इन जिलों में बारिश, जानें कैसा रहेगा अपने शहर का हाल
पटना
Rain Alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Published on:

14 Aug 2025 11:39 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Kal Ka Mausam: बिहार के इन जिलों में 15 अगस्त को होगी बारिश, जानें अगले दो दिन तक कैसा रहेगा मौसम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.