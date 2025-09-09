Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में अगले तीन घंटे में होगी झमाझम बारिश, जानें अपने शहर का हाल

Bihar Weather बिहार में मौसम का मिजाज बदलते ही कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। कहीं बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिला है। पटना मौसम विभाग ने 10 और 11 सितंबर को लेकर पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान कुछ जिलों में भयंकर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में जोर से बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी।