पटना

Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में अगले तीन घंटे में होगी झमाझम बारिश, जानें अपने शहर का हाल

Bihar Weather  मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे को लेकर बिहार के कई जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 सितंबर से बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल जायेगा।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 09, 2025

Heavy Rain Alert
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (IANS)

Bihar Weather बिहार में मौसम का मिजाज बदलते ही कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। कहीं बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिला है। पटना मौसम विभाग ने 10 और 11 सितंबर को लेकर पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान कुछ जिलों में भयंकर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही कई जिलों में जोर से बादल गरजेंगे, बिजली चमकेगी और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी।

इन जिलों में होगी अगले तीन घंटे में बारिश

मौसम विभाग ने बिहार के दो जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार
पश्चिंम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गया, जमुई, बांका, और मधुबनी में अगले तीन घंटे में बारिश हो सकती है।

इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 10 सितंबर को किशनगंज, बेगूसराय और भागलपुर में भारी बारिश की संभावना व्यक्त किया है। जबकि 11 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी किया है। इसके अलावा बाकी के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा और ठनका गिरने की भी संभावना है।

15 सितंबर तक बारिश का अलर्ट

पटना मौसम विभाग ने 9 से 15 सितंबर तक पूरे बिहार में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। बारिश के साथ साथ बादल गरजने का दौर भी जारी रहेगा। इस दौरान अलग-अलग जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए सावधान रहने की अपील भी की गई है।

क्यों हो रही बारिश

मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने लो-प्रेशर एरिया के सक्रिय होने की वजह से बिहार में नमी तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही मानसूनी बादल घने हो रहे हैं। इसी वजह से राज्य में मौसम का रुख अचानक बदल गया है। इसके साथ ही कई जिलों में बारिश की गतिविधियां तेज हो गई है।

पटना में मौसम का हाल…

पटना में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। कुछ देर के हल्की बारिश भी हुई। हालांकि, इससे लोगों को उमस वाली गर्मी से राहत नहीं मिल सकी है। मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पटना में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है।

Bihar news

Updated on:

09 Sept 2025 09:32 pm

Published on:

09 Sept 2025 09:31 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में अगले तीन घंटे में होगी झमाझम बारिश, जानें अपने शहर का हाल

