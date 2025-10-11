Bihar Weather: बिहार में बारिश पर लगा ब्रेक, इस दिन होगी मानसून की विदाई, जानें अपने शहर के मौसम का हाल

मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के कई जिलों के लिए 15 अक्तूबर तक का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि इस दौरान बारिश नहीं होगी। मौसम पूरी तरह सूखा रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। दिन के तापमान में स्थिरता रहेगी,जबकि रात का तापमान धीरे-धीरे कम होगा। जिससे यहां के लोगों को हल्की ठंडक महसूस होगा। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।अगले पांच दिनों तक 5 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा चलने की संभावना है।