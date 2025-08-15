Bihar Weather: बिहार में झमाझम बारिश पर लगा ब्रेक, जानें कैसा रहेगा आपके शहर में अगले सात दिनों तक मौसम

Bihar Weather: बिहार में पिछले चार दिनों से हो रही बारिश पर 15 अगस्त को ब्रेक लग गया। पटना समेत अन्य जिलों में शुक्रवार को मौसम का मिजाज सामान्य रहा। राजधानी पटना में तो गुरूवार से धूप खिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के लिए जरूरी सिस्टम अब कुछ कमजोर पड़ चुका है। इसके कारण पिछले कुछ दिनों से जिस तरह भारी और अति भारी बारिश हो रही थी वह गुरूवार और शुक्रवार को नहीं हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-मध्य,उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व में कुछ जगहों पर ठनका गिरने की संभावना है। इसके लिए लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।