पटना

Bihar Weather: बिहार में झमाझम बारिश पर लगा ब्रेक, जानें कैसा रहेगा आपके शहर में अगले सात दिनों तक मौसम

Bihar Weather: बिहार में झमाझम बारिश पर कुछ दिनों के लिए  ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग के अनुसार  21 अगस्त से बिहार में फिर से झमाझम बारिश होगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 15, 2025

Weather update for 15 August (File Photo)

Bihar Weather: बिहार में पिछले चार दिनों से हो रही बारिश पर 15 अगस्त को ब्रेक लग गया। पटना समेत अन्य जिलों में शुक्रवार को मौसम का मिजाज सामान्य रहा। राजधानी पटना में तो गुरूवार से धूप खिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के लिए जरूरी सिस्टम अब कुछ कमजोर पड़ चुका है। इसके कारण पिछले कुछ दिनों से जिस तरह भारी और अति भारी बारिश हो रही थी वह गुरूवार और शुक्रवार को नहीं हुआ। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण-मध्य,उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व में कुछ जगहों पर ठनका गिरने की संभावना है। इसके लिए लेकर मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

कैसा रहेगा अगला सात दिन

मौसम विभाग अगले सात दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि भारी या अति भारी बारिश का अलर्ट अभी नहीं है। लेकिन, खगड़िया, मुंगेर, बांका, बक्सर, कैमूर व आसपास के कई जिलों में ठनका गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है।

शनिवार को इन जिलों में वज्रपात का अलर्ट

पटना समेत आसपास के क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग ने अपडेट शेयर करते हुए कहा कि शहर का मौसम सामान्य रहेगा। बारिश को लेकर किसी तरह का कोई अलर्ट नहीं है। वहीं चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, सारण, गोपालगंज, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार समेत आसपास के कुछ जिलों में ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है।

21 अगस्त को इन जिलों में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग का कहना है कि 21 अगस्त को किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पूरे बिहार में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

15 Aug 2025 11:42 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार में झमाझम बारिश पर लगा ब्रेक, जानें कैसा रहेगा आपके शहर में अगले सात दिनों तक मौसम

