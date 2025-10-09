Bihar Weather: बिहार में बदला मौसम, ठंड ने दी दस्तक, जानें कब होगी मानसून की विदाई?

मौसम विभाग ने ठंड को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी।
Bihar Weather बिहार में मौसम अब बदलने लगा है। सुबह और शाम की हवा में अब हल्की ठंडक महसूस होने लगी है। हालांकि,दोपहर की धूप अभी भी तीखी बनी हुई है। मौसम विभाग की मानें तो कुछ दिनों में बिहार से भी मानसून की विदाई हो जायेगी। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटे में 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था, लेकिन सिर्फ बेगूसराय में ही बारिश हुई। इधर पटना में मौसम सामान्य रहा। अधिकतम तापमान में भी 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बिहार का मौसम ज्यादातर शुष्क रहेगा। बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में आज दिन का तापमान दो डिग्री तक बढ़ सकता है। लेकिन, कल (शुक्रवार) 10 अक्टूबर को राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान में 2-3°C की क्रमिक गिरावट की संभावना है। हालांकि, इससे लोगों को उमस से फिलहाल राहत की संभावाना नहीं है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, 11 अक्टूबर से बारिश खत्म हो जायेगी।
मौसम विभाग के अनुसार मानसून की गतिविधियां अब और कमजोर पड़ेंगी। बंगाल की खाड़ी की तरफ से कोई निम्न दबाव नहीं बनने से बारिश की संभावना कम हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बिहार से 10 से 15 अक्टूबर के बीच मानसून की औपचारिक विदाई हो सकती है। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की-फुल्की बूंदाबांदी को छोड़ दें तो अब पूरे राज्य में बारिश की संभावना नहीं है।
मानसून के कमजोर होने के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम से आने वाली शुष्क हवा प्रदेश के कारण मौसम बदल गया है। सुबह और शाम की हवा में ठंडापन महसूस की जा रही है। वहीं,रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है,जबकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और दिन में हल्की गर्मी और उमस बढ़ सकती है।
