Bihar Weather: बिहार में बदला मौसम, ठंड ने दी दस्तक, जानें कब होगी मानसून की विदाई?

मानसून के कमजोर होने के साथ-साथ उत्तर-पश्चिम से आने वाली शुष्क हवा प्रदेश के कारण मौसम बदल गया है। सुबह और शाम की हवा में ठंडापन महसूस की जा रही है। वहीं,रात के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है,जबकि न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और दिन में हल्की गर्मी और उमस बढ़ सकती है।