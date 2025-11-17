Bihar Weather: बिहार में पछुआ से लुढ़का पारा, तीन दिन शितलहर और घने कोहरे की आशंका

IMD के ताजा अनुमान के अनुसार, सोमवार 17 नवंबर को बिहार का आसमान अधिकतर साफ रहेगा, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ ठंड का असर तेज होगा। पटना का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने की संभावना है। वहीं, राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है। विशेषकर सीमांचल और मिथिलांचल जैसे कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया, अररिया और किशनगंज में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री कम दर्ज होने की संभावना है, जिसके चलते शीतलहर की स्थिति बन सकती है।