Bihar Weather: बिहार में कब से शुरू होगी सर्दी? मौसम वैज्ञानिक ने बताया दिन, जानिए अगले 72 घंटे का अपडेट

Bihar Weather बिहार में मौसम बदलने का असर अब साफ-साफ दिखने लगा है। दो दिन पहले तक सुबह और शाम में ही हल्की ठंड का अहसास होता था, लेकिन अब दिन में भी चलने वाली हवाओं से लोगों को सर्दी महसूस हो रही है। तापमान अब धीरे-धीरे गिर रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी इलाके में बर्फबारी हो रही है। इसका बिहार में भी असर दिखने लगा है। 15 नवंबर के बाद बिहार में सर्दी और बढ़ सकती है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार जारी रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 18.0 डिग्री सेल्सियस रहा।