Bihar Weather: बिहार के इन 24 जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए अपने शहर का हाल

Bihar Weather: बिहार में मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है. झमाझम बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिला है वहीं ठनका का अटैक लोगों को डराने लगा है। पटना में मंगलवार की सुबह हल्की बारिश हुई, लेकिन अन्य शहरों में झमाझम बारिश हुई। बिहार में मंगलवार को कई शहरों में आसमान में तीखी धूप और बादल का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। कटिहार, बेतिया, बेगूसराय, भागलपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश अररिया और पूर्णिया में हुई। खगड़िया में ठनका गिरने से एक महिला की मौत हो गई।