पटना

Bihar Weather: बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत, जानिए अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का हाल

Bihar Weather  बिहार में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे में बिहार के छह जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 11, 2025

Bihar weather
बिहार में आज होगी झमाझम बारिश। फोटो - पत्रिका

Bihar Weather बिहार में बुधवार को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार मिल रही नमी के कारण बारिश हुई। सुबह में लोग गर्मी और उमस से परेशान थे, लेकिन शाम में हुई बारिश से राहत मिली। पश्चिम चंपारण के बेतिया में सर्वाधिक वर्षा 135.2 मिमी दर्ज की गई। पटना का अधिकतम तापमान 33.0 डिग्री व 35.1 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। राजधानी में बुधवार को 4.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

इन शहरों में आज होगी बारिश

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, गोपालगंज, सीवान, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, सारण, पटना और वैशाली जिले के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इन शहरों में ठनका गिरने की भी संभावना है।

अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन घंटे में पटना,वैशाली, गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा और मधुबनी बारिश के साथ- साथ ठनका गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने बारिश में लोगों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी है।

