Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी अगले 3 घंटे में होगी बारिश, IMD ने शेयर किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम चंपारण में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी। इसके साथ ही इन जिलों में वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहारसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली और अररिया जिले में अगले सात दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ-साथ वज्रपात की भी संभावना है।