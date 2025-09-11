Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी अगले 3 घंटे में होगी बारिश, IMD ने शेयर किया ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather: मौसम विभाग ने बिहार के छह जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसरा सहरसा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों में अगले 3 घंटे के दौरान झमाझम बारिश होगी। बारिश के साथ साथ इन शहरों में ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने को कहा है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम चंपारण में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी। इसके साथ ही इन जिलों में वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहारसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली और अररिया जिले में अगले सात दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ-साथ वज्रपात की भी संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार अपने अपडेट में कहा कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, मधेपुरा और सुपौल जिले में बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में भी तेज हवा चलने के साथ-साथ वज्रपात की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे के दौरान बिहार में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ साथ रुक-रुककर बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना में अगले 24 घंटे में तेज बारिश और हवा चलने की संभावना है। IMD का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बनने की वजह से हवा नमी पाई जा रही है। इस कारण अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में मध्यम और भारी बारिश की संभावना है।