Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी अगले 3 घंटे में होगी बारिश, IMD ने शेयर किया ऑरेंज अलर्ट

Bihar Weather मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए छह जिलों में अगले तीन घंटे में झमाझम बारिश होने की संभावना व्यक्त किया है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 11, 2025

CG Weather Update

Bihar Weather: मौसम विभाग ने बिहार के छह जिलों में अगले तीन घंटे में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसरा सहरसा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों में अगले 3 घंटे के दौरान झमाझम बारिश होगी। बारिश के साथ साथ इन शहरों में ठनका गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ऐसे मौसम में लोगों को सतर्क रहने को कहा है।

कैसा रहेगा कल मौसम

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम चंपारण में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी। इसके साथ ही इन जिलों में वज्रपात और मेघगर्जन की संभावना है। इसके अलावा अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहारसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली और अररिया जिले में अगले सात दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश के साथ-साथ वज्रपात की भी संभावना है।

ये भी पढ़ें

Bihar Weather: बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत, जानिए अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का हाल
पटना
Bihar weather

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार अपने अपडेट में कहा कि रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, बांका, भागलपुर, मधेपुरा और सुपौल जिले में बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में भी तेज हवा चलने के साथ-साथ वज्रपात की संभावना है।

बिहार में अगले 2 दिन ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटे के दौरान बिहार में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ साथ रुक-रुककर बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना में अगले 24 घंटे में तेज बारिश और हवा चलने की संभावना है। IMD का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का क्षेत्र बनने की वजह से हवा नमी पाई जा रही है। इस कारण अगले कुछ दिनों तक कई जिलों में मध्यम और भारी बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Bihar Assembly Elections: ‘शराबियों को सरकार माफ कर दे, विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी की बड़ी मांग
पटना
jitan ram manjhi

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

11 Sept 2025 09:18 pm

Published on:

11 Sept 2025 09:15 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में होगी अगले 3 घंटे में होगी बारिश, IMD ने शेयर किया ऑरेंज अलर्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.