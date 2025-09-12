Bihar Weather: बिहार में दो दिनों तक होगी झमाझम बारिश, जानिए रविवार को कैसा रहेगा मौसम?

Bihar Weather बिहार में मौसम विभाग ने आज (12 सितंबर) और कल (13 सितंबर) को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन दो दिनों में कई जिलों में भीषण बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ- साथ इन शहरों में ठनका गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है।
आज यानी शुक्रवार को लेकर मौसम विभाग ने पूरे बिहार में बारिश की संभावना व्यक्त किया है। लेकिन, सबसे अधिक बारिश उत्तर बिहार के सभी जिलों में होने की संभावना है। इसके साथ साथ सीतामढ़ी और किशनगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर और अररिया में भारी बारिश की संभावना है। इन सभी जिलों में ठनका गिरने की भी संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से इन शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
गुरुवार को पटना, आरा, समस्तीपुर, सारण, बक्सर, बेतिया सहित एक दर्जनों जिलों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश गया जी में 41.6 मिमी रिकॉर्ड किया गया।
शनिवार (13 सितंबर) को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल और अररिया में भारी बारिश और किशनगंज में अति भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शेष जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। शनिवार को तेज धूप से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग रविवार को लेकर पूरे बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह सिलसिला 17 सितम्बर तक जारी रहने का पूर्वानुमान है।