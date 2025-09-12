Bihar Weather: बिहार में दो दिनों तक होगी झमाझम बारिश, जानिए रविवार को कैसा रहेगा मौसम?

शनिवार (13 सितंबर) को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल और अररिया में भारी बारिश और किशनगंज में अति भारी बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शेष जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। शनिवार को तेज धूप से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग रविवार को लेकर पूरे बिहार में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। यह सिलसिला 17 सितम्बर तक जारी रहने का पूर्वानुमान है।