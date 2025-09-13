Patrika LogoSwitch to English

Bihar Weather बिहार के इन जिलों में होगी भारी बारिश , जानिए अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

Bihar Weather मौसम विभाग ने बिहार के 26 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ साथ इन जिलों में ठनका भी गिरेगा। हालांकि मौसम विभाग ने शुक्रवार को लेकर भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। लेकिन बिहार में कहीं भी भारी बारिश नहीं हुई

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 13, 2025

Heavy Rain
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट (IANS)

Bihar Weather मौसम विभाग के अनुसार शनिवार (13 सितंबर) को बिहार के 27 जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लेकर इन जिलों में यलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ इन जिलों में ठनका गिरने की भी आशंका है। वहीं, हवा की रफ्तार 40KM/H रह सकती है।

आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार किशनगंज, अररिया में भारी वर्षा एवं चार जिलों के पूर्णिया, सुपौल, जमुई एवं नवादा जिले के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। अन्य जिलों में हल्की बारिश होगी।

अगले तीन घंटे में इन शहरों में होगी बारिश

पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण, सीतामढ़ी,शिवहर, मुजफ्फरपुर,समस्तीपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर,गया नवादा,सहरसा, दरभंगा, मधुबनी में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने यहां पर रहने वाले लोगों को बारिश में नहीं निकलने की सलाह दिया है।

शुक्रवार को कैसा था मौसम

मौसम विभाग ने (शुक्रवार) पिछले 24 घंटे में बारिश की संभावना व्यक्त किया था। लेकिन किसी भी जिले में बारिश नहीं हुई। हालांकि, पटना समेत कई जिलों में पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिली।

रविवार को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार रविवार (14 सितंबर) को पूरे राज्य में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर तक बिहार के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 6 दिनों तक अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।

मौसम में बदलाव क्यों?

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर बिहार और आसपास के इलाकों में लो-प्रेशर (निम्न दबाव का क्षेत्र) बना है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से नमी भरी हवा प्रदेश में आ रही हैं। इसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश हो सकती है।

Bihar news

Updated on:

13 Sept 2025 08:01 am

Published on:

13 Sept 2025 07:45 am

Hindi News / Bihar / Patna / Bihar Weather बिहार के इन जिलों में होगी भारी बारिश , जानिए अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

