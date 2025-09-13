Bihar Weather बिहार के इन जिलों में होगी भारी बारिश , जानिए अगले तीन घंटे में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार रविवार (14 सितंबर) को पूरे राज्य में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर तक बिहार के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 6 दिनों तक अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी।