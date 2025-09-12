Mahila Rojgar Yojana: बिहार सरकार सास और बहू दोनों को दे रही 10,000 रूपया, ऐसे कैसे करें आवेदन? जानिए कब आयेगा पैसा

Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं के लिए सितंबर का महीना काफी खास है। बिहार सरकार महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये से मदद कर रही है। सरकार एक समीक्षा के बाद महिलाओं को 2 लाख रुपये तक देगी। सरकार के इस फैसले के बाद एक चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि परिवार में अगर सास, बहू और बेटी है तो क्या तीनों को इसका लाभ मिलेगा या फिर किसी एक को ही इसका लाभ मिलेगा? हालांकि सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि किसे मिलेगा और किसे नहीं।