Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना के लिए फटाफट करें आवेदन, इस दिन तक अकाउंट में आएंगे 10000 रुपये

Mahila Rojgar Yojana महिला रोजगार योजना के लिए आवेदन की प्रकिया शुरू हो गई है। महिलायें ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह से इसके लिए आवेदन कर सकती है। 15 सितंबर के बाद आवेदनों पर समीक्षा होगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 10, 2025

Mahila Rojgar Yojana
महिला रोजगार योजना के लिए सरकार देगी इसी माह पैसा।

Mahila Rojgar Yojana मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ र​विवार को हो गया। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने इसका शुभारंभ किया। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचे इसको लेकर पटना समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया था।

इस दिन होगी समीक्षा

इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए शुरू में 10 हजार रूपया दे रही है। 15 सितंबर तक जो लोग आवेदन करेंगे उनके आवेदनों पर समीक्षा कर उनके अकाउंट में पैसा भेजा जायेगा। इसकी छह माह बाद फिर समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद जो लोग ठीक पाए जायेंगे उनको 2 लाख रूपये की मदद और की जायेगी।

ये भी पढ़ें

Mahila Rojgar Yojana: बिहार में ‘महिला रोजगार योजना’ की हुई शुरुआत, 10,000 रुपये पाने के लिए आपको करना है बस ये काम
पटना
Mahila Rojgar Yojana

निःशुल्क आवेदन होगा

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए निःशुल्क आवेदन होगा। आवे जीविका ग्राम संगठन स्तर पर ही आवेदन प्रपत्र उपलब्ध रहेगा, जो एक समूह की सभी सदस्यों के लिए एक प्रपत्र होगा। इसके लिए किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है।

ग्राम संगठन स्तर पर गठित

ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए ग्राम संगठन स्तर पर टीम का गठन किया गया है। जिससे समूह की महिलाओं को आवेदन प्रपत्र भरने में दिक्कत न हो। आवेदन प्रपत्र के साथ आधार का फोटो प्रति और बैंक खाते का पासबुक की फोटो प्रति देना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किश्त के रूप में प्राप्त होने वाले दस हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाओं को किसी न किसी स्वरोजगार की शुरुआत करनी है। छह माह के मूल्यांकन के उपरांत उन्हें अतिरिक्त सहायता राशि दी जा सकती है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

महिला रोजगार योजना के लिए शहरी क्षेत्र की महिला ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल विकसित किया गया है। पात्र महिलाओं का इस पोर्टल पर आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया-

ग्रामीण क्षेत्र की महिला का महिला रोजगार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन होगा। जीविका की ओर से मार्गदर्शिका जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्रामीण महिलाओं को संकुल स्तरीय संघ के पास आवेदन करना होगा। ग्राम संगठन की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी पात्र महिलाओं से आवेदन भरे जायेंगे। फिर इन्हें प्रखंड कार्यालय पहुंचाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं के खाते में इस दिन आयेंगे 10 हजार, ऐसे करें फटाफट आवेदन….
पटना
Mahila Rojgar Yojana

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

10 Sept 2025 11:25 am

Hindi News / Bihar / Patna / Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना के लिए फटाफट करें आवेदन, इस दिन तक अकाउंट में आएंगे 10000 रुपये

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.