Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना के लिए फटाफट करें आवेदन, इस दिन तक अकाउंट में आएंगे 10000 रुपये

Mahila Rojgar Yojana मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ रविवार को हो गया। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उन्हें उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने इसका शुभारंभ किया। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचे इसको लेकर पटना समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी किया गया था।
इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को रोजगार से जुड़ने के लिए शुरू में 10 हजार रूपया दे रही है। 15 सितंबर तक जो लोग आवेदन करेंगे उनके आवेदनों पर समीक्षा कर उनके अकाउंट में पैसा भेजा जायेगा। इसकी छह माह बाद फिर समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद जो लोग ठीक पाए जायेंगे उनको 2 लाख रूपये की मदद और की जायेगी।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए निःशुल्क आवेदन होगा। आवे जीविका ग्राम संगठन स्तर पर ही आवेदन प्रपत्र उपलब्ध रहेगा, जो एक समूह की सभी सदस्यों के लिए एक प्रपत्र होगा। इसके लिए किसी को भी कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए ग्राम संगठन स्तर पर टीम का गठन किया गया है। जिससे समूह की महिलाओं को आवेदन प्रपत्र भरने में दिक्कत न हो। आवेदन प्रपत्र के साथ आधार का फोटो प्रति और बैंक खाते का पासबुक की फोटो प्रति देना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किश्त के रूप में प्राप्त होने वाले दस हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाओं को किसी न किसी स्वरोजगार की शुरुआत करनी है। छह माह के मूल्यांकन के उपरांत उन्हें अतिरिक्त सहायता राशि दी जा सकती है।
महिला रोजगार योजना के लिए शहरी क्षेत्र की महिला ऑनलाइन भी आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए आधिकारिक पोर्टल विकसित किया गया है। पात्र महिलाओं का इस पोर्टल पर आधार नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
ग्रामीण क्षेत्र की महिला का महिला रोजगार योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन होगा। जीविका की ओर से मार्गदर्शिका जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार ग्रामीण महिलाओं को संकुल स्तरीय संघ के पास आवेदन करना होगा। ग्राम संगठन की ओर से विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें सभी पात्र महिलाओं से आवेदन भरे जायेंगे। फिर इन्हें प्रखंड कार्यालय पहुंचाया जाएगा।