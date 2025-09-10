Mahila Rojgar Yojana: महिला रोजगार योजना के लिए फटाफट करें आवेदन, इस दिन तक अकाउंट में आएंगे 10000 रुपये

ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए ग्राम संगठन स्तर पर टीम का गठन किया गया है। जिससे समूह की महिलाओं को आवेदन प्रपत्र भरने में दिक्कत न हो। आवेदन प्रपत्र के साथ आधार का फोटो प्रति और बैंक खाते का पासबुक की फोटो प्रति देना है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहली किश्त के रूप में प्राप्त होने वाले दस हजार रुपये की सहायता राशि से महिलाओं को किसी न किसी स्वरोजगार की शुरुआत करनी है। छह माह के मूल्यांकन के उपरांत उन्हें अतिरिक्त सहायता राशि दी जा सकती है।